Rayados sufre de más, pero vence a León y se mete en puestos de liguilla

Rayados sufrió, quizás de más, pero venció 1-0 a León para sumar su primer triunfo en casa en el Clausura 2026 y colocarse, por primera vez en el torneo, en puestos de liguilla, lo mínimo que se le exige a una plantilla diseñada para competir arriba.

El equipo de Domènec Torrent necesitaba una noche así en la Liga MX, luego de alternar sensaciones entre el torneo local y la Champions Cup. Sin sobrarle nada, Monterrey encontró en la efectividad el respiro que no había tenido en jornadas anteriores.

Desde el inicio, Óliver Torres, Luca Orellano y Sergio Canales marcaron el ritmo ofensivo de Rayados. León respondió con Díber Cambindo y Nicolás Vallejo, pero fue el conjunto regiomontano el que logró imponer condiciones en el área rival.

Al minuto 24, centro preciso de Orellano y remate de cabeza de Canales al ángulo para firmar el 1-0. El gol parecía abrir un panorama más cómodo para Monterrey en el estadio BBVA.

Antes del descanso, la lesión de Anthony Martial obligó a mover piezas, mientras que en la segunda mitad Stiven Barreiro, Valentín Gauthier y Juan Domínguez empujaron a León hacia el frente, convirtiendo el partido en un ejercicio de resistencia para la defensa albiazul.

En la recta final, Rayados creyó sentenciar el encuentro. Primero, el árbitro señaló penal por una mano dentro del área de León, pero el VAR intervino y rectificó la decisión. La ventaja seguía siendo mínima.

Poco después, Stefan Medina empujó el balón al fondo tras una jugada a balón parado. Sin embargo, la acción fue revisada por fuera de lugar y el VAR confirmó la decisión en el campo, anulando el tanto que habría significado el 2-0 definitivo.

Rayados cerró el partido con el 1-0, manteniendo el orden defensivo y administrando el resultado en los últimos minutos ante un León que buscó el empate hasta el final.

El triunfo tiene contexto. Monterrey no ganaba en torneo regular desde el 21 de octubre, cuando venció 4-2 a Juárez, y acumulaba 2 empates y 1 derrota desde entonces. Con estos tres puntos en la jornada 6, se mete a los primeros ocho lugares del Clausura.

León, por su parte, profundiza su crisis. Tras iniciar el torneo con victoria ante Cruz Azul, suma 5 partidos sin ganar, con 1 empate y 4 derrotas, quedándose con apenas 4 unidades en la parte baja de la tabla.

Rayados no despejó todas sus dudas futbolísticas, pero sí consiguió el resultado que necesitaba en la Liga MX, ante un rival directo como León, para volver a meterse en la pelea por la liguilla.