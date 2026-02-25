El arte de los penales según Raúl Jiménez: Consejos del mexicano que es figura en la Premier League

Raúl Jiménez ha capturado la atención del mundo del futbol con su impecable récord de 13 penales anotados de 13 intentos en la Premier League, superando al legendario Yaya Touré. Este logro no es fruto de la suerte, sino de una técnica meticulosamente perfeccionada a lo largo de su carrera, como se destaca en un reciente trabajo de investigación en Inglaterra por la empresa de Opta Analyst, en el que se analiza su técnica a fondo.

“Simplemente debes tener confianza de que vas a anotar ese cobro penal”, respondió Jiménez a una pregunta que le hizo personal del Fulham sobre cómo cobrar un penal, luego que la Premier League exaltó la marca del mexicano.

La clave de su éxito radica en una rutina inquebrantable. Jiménez enfatiza la importancia de no cambiar su estilo por nadie: "Tienes que estar claro en cómo vas a tirar. Al final, ves hacia dónde se mueve el portero y disparas al lado opuesto", reveló el mexicano para un estudio de Opta Analyst.

Su aproximación comienza posicionándose en el semicírculo fuera del área de penal, alineado al centro del balón y la portería. Utiliza un aproximamiento entrecortado, que le da tiempo extra para observar al guardameta sin mirar el balón. Enfocándose en los pies y la forma corporal del portero, Jiménez espera que este se comprometa antes de decidir el lado. Rara vez opta por el centro; prefiere los costados para maximizar la precisión.

Raúl Jiménez es el cobrador de penales perfecto de la Premier League. AFP

Esta metodología no es nueva para él. Desde sus días en el América y Benfica, Jiménez ha entrenado bajo presión, disfrutando el desafío: "Me gusta esta presión con los penales". En la Premier, ha convertido siete con los Wolves y seis con Fulham, castigando a rivales como Manchester United, Tottenham y Everton. Su compostura es legendaria; en videos analizados, se ve cómo ajusta en el último segundo, enviando al portero al lado equivocado en la mayoría de los casos.

Jiménez destaca el aprendizaje continuo: "Es algo que he aprendido, mejorado y perfeccionado con el tiempo". Su mecánica de golpeo mantiene un curso recto, postura baja y caderas abiertas, permitiendo reajustes precisos.

Para aspirantes a futbolistas, su enfoque enseña que la lectura del oponente y la consistencia son esenciales.Este récord enaltece a Jiménez como el Rey de los penales, además de que inspira a la comunidad latina y mexicana, demostrando resiliencia tras lesiones graves. Su maestría es un ejemplo de cómo la mente gana partidos. Con Fulham, Jiménez sigue sumando, y su legado en la Premier League crece.