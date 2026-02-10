Torrent explota en Rayados y admite que el equipo está lejos de su mejor nivel

El ambiente en Monterrey se ha complicado y en la víspera del duelo de regreso de la Concacaf Champions Cup ante el Xelajú de Guatemala, el técnico de Rayados, Domènec Torrent, protagonizó una de las conferencias de prensa más tensas de su gestión.

A pesar de contar con una nómina de primer nivel, Torrent fue tajante al admitir que el equipo albiazul se encuentra “desgraciadamente lejos” de su techo futbolístico.

El catalán explicó que, aunque posee jugadores excepcionales, la falta de especialistas para su sistema lo ha obligado a sacrificar sus ideales. "Los equipos en los que he estado eran muy reconocibles. Aquí tengo tan buenos jugadores que, a veces, yo me tengo que acomodar un poco a ellos", confesó.

El cuadro regiomontano se encuentra en la novena posición del Clausura 2026, mientras que en la Concachampions tiene un empate contra el Xelajú, un resultado que no los deja del todo satisfechos de cara al partido de vuelta.

Sin embargo, el estratega tuvo un momento explosivo luego de los cuestionamientos contra sus resultados señalando que, el torneo de la zona parecía no importar.

“Me sorprende que estamos en una conferencia de prensa de Concacaf Champions Cup y me parece que han hecho dos preguntas del rival. Yo no voy a hablar de nada más porque la conferencia de prensa es para la Concacaf”, indicó.

La comparación con Guardiola y la ciencia tras las rotaciones

Ante las críticas por sumar tres partidos sin ganar, Torrent recurrió a su trayectoria en la élite europea para justificar su proceso de adaptación, comparándose con figuras como Pep Guardiola y Mikel Arteta.

"Yo veo que Pep no es el mismo, porque he estado 11 años con él y algo ha cambiado. Mikel Arteta ha tenido que cambiar, yo tengo que cambiar”, señaló, subrayando que la evolución es necesaria para triunfar en la Liga MX.

Uno de los puntos de mayor fricción fue el tema de las alineaciones. Con 34 partidos oficiales sin repetir un once titular, el técnico reveló que las decisiones no son aleatorias, sino basadas en datos médicos estrictos.

“Les hacemos análisis de sangre cada dos días. Sabemos quiénes están inflamados y tienen riesgo de lesión. No es un capricho; procuramos que estén al 100 por ciento", sentenció el timonel.