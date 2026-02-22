¿Institución diminuta? Pumas derrota a Rayados y Jürgen Damm incendia Monterrey con crítica

En una exhibición de mística sobre presupuesto, los Pumas de la UNAM reafirmaron su condición de protagonistas en el Torneo Clausura 2026 al vencer 2-0 a los Rayados de Monterrey. El encuentro, disputado en el estadio Olímpico Universitario, no sólo catapultó a los capitalinos al tercer puesto de la clasificación general, sino que desató una tormenta mediática tras las severas críticas del exjugador de Tigres, Jürgen Damm, hacia la organización regiomontana.

Álvaro Angulo fue la figura indiscutible del cotejo al firmar un doblete en la primera mitad, sentenciando un partido que los pupilos de Efraín Juárez supieron gestionar con oficio durante el tiempo complementario. Con este resultado, el conjunto del Pedregal alcanzó las 15 unidades, manteniéndose invicto y situándose apenas por detrás de Chivas (18) y Cruz Azul (16).

El dardo de Damm: "Institución diminuta"

La derrota deportiva de Rayados fue acompañada por un duro golpe a su prestigio institucional. Jürgen Damm, quien consolidó su carrera en el futbol mexicano con los Tigres de la UANL, rival histórico de Monterrey, utilizó sus redes sociales para cuestionar la grandeza del club albiazul.

Damm, ganador de cuatro títulos de liga con el conjunto felino entre 2015 y 2019, calificó a Rayados como una institución "diminuta".

Ya es momento de hablar de lo diminuto que es Rayados como institución.

80 años de historia, únicamente 4.5 títulos de liga, han ido 5 veces al mundial de clubes y en todas han sido un fracaso, es el equipo que más dinero gasta y torneo tras torneo son eliminados.

Hoy Pumas, una plantilla que no tiene ni el 30% del presupuesto les está pasando por encima, técnicos van y vienen pero nadie puede hacerlos un equipo ganador y exitoso, siento que además de la planeación deportiva, es un tema de identidad, equipo frío y sin ADN ganador", escribió Damm

El exseleccionado nacional comparó la gestión de Pumas, que opera con menos del 30% del presupuesto regiomontano, para señalar una carencia de identidad en el "Gigante de Acero".

Damm utilizó las redes sociales para criticar a Monterrey. Especial

Realidades opuestas en la tabla

Mientras los Pumas celebran un invicto de siete jornadas, los dirigidos por Domenec Torrent atraviesan una crisis de resultados que los ha relegado a la novena posición con apenas 10 unidades, superados en la tabla por los Tigres de la UANL debido a la diferencia de goles.