Pumas regala triunfo a Efraín Juárez en su cumpleaños y es 3º de la tabla

Efraín Juárez tuvo un festejo redondo. El técnico de los Pumas de la UNAM celebró su cumpleaños número 38 con una victoria contundente de 2-0 sobre el Monterrey en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto universitario firmó una actuación sólida, con un doblete de Álvaro Angulo, manteniendo el invicto en el torneo y llegando a 15 puntos, suficientes para colocarse en el tercer lugar de la tabla general, confirmando el buen momento que atraviesa bajo el mando de Juárez.

Pumas pegó temprano, pues apenas al minuto 9, Angulo apareció sin marca dentro del área para empujar el balón y abrir el marcador. El gol no solo encendió el Olímpico Universitario, también marcó el tono de un equipo que salió decidido a romper una racha de cuatro años sin vencer a Rayados en Liga MX (la última victoria había sido en el Clausura 2022).

Monterrey intentó reaccionar con aproximaciones de Ricardo Chávez y Luca Orellano, pero se toparon con una defensa ordenada y con la seguridad de Keylor Navas bajo los tres postes.

El segundo tanto llegó al 23’. Tras un tiro de esquina, Robert Morales remató de cabeza, el arquero Luis Cárdenas rechazó y en el rebote apareció nuevamente Angulo para firmar su doblete y el 2-0 definitivo.

Lejos de conformarse, los auriazules mantuvieron la intensidad. Juninho y Jordan Carrillo generaron peligro constante, mientras Angulo estuvo cerca del triplete en la segunda mitad, aunque su disparo se fue por encima del arco.

Con este resultado, Pumas llegó a 15 puntos producto de cuatro triunfos y tres empates, manteniendo el invicto y confirmando que el proyecto de Juárez comienza a tomar forma.

Del otro lado, Rayados evidenció su irregularidad: se quedó con 10 unidades y fuera de zona de liguilla, ubicándose en la novena posición.