El México-Islandia tendrá más del doble de la  seguridad habitual en La Corregidora

El gobierno del estado de Querétaro, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri y en coordinación con la Secretaría de Gobernación de Querétaro, confirmó un robusto operativo de seguridad para el partido amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia, programado para este 25 de febrero en el Estadio La Corregidora.

Autoridades estatales señalaron que se activarán seis anillos de seguridad alrededor del estadio, con el objetivo de impedir el acceso de personas que no cuenten con boleto y mantener el orden en las inmediaciones del inmueble.

Este esquema incluye coordinación entre corporaciones estatales y federales, así como presencia permanente de fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Además del blindaje perimetral, se establecerán retenes de control en carreteras con el fin de verificar el acceso de aficionados provenientes de otras ciudades que planeen asistir al encuentro.

Se espera la asistencia de casi 35 mil aficionados, es decir, habrá lleno, dado que la capacidad máxima del estadio queretano es de 34,107. Todos los asistentes estarán bajo constante vigilancia mediante sistemas de alta tecnología y monitoreo, con el fin de prevenir incidentes en las tribunas.

Estas medidas se implementan tras los recientes hechos de violencia registrados en distintas regiones del país, derivados del abatimiento de figuras del crimen organizado, contexto que ha obligado a reforzar los operativos en eventos de gran afluencia.

¿Cuántos elementos hay en un partido regular de Liga MX en

La Corregidora?

En encuentros ordinarios de la Liga MX, el estado de fuerza el Estadio La Corregidora suele ser considerablemente menor:

Entre 800 y 1,200 elementos en partidos de riesgo medio

en partidos de riesgo medio Hasta 1,500 o 2,000 elementos en partidos de alto riesgo (clásicos o liguilla)



La mayoría son elementos de la policía estatal y municipal, además de seguridad privada

La participación de fuerzas federales como la Guardia Nacional no es permanente y solamente se ha dado en casos específicos

La cancha de los Gallos del Queretaro, lista para recibir al Tricolor esta noche. Mexsport

Además, hay un antecedente lamentable. Tras los hechos ocurridos en marzo de 2022 en un encuentro entre los Gallos y el Atlas en La Corregidora, en el que la violencia se salió absolutamente de control y llegó a la cancha, las tribunas y los pasillos del estadio, además de continuar en los alrededores, los operativos en partidos del equipo local suelen rondar entre 1,000 y 1,500 elementos, dependiendo del rival y la clasificación del partido.