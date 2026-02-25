¿Peligra el repechaje? Bolivia pide a la FIFA blindaje de seguridad en Monterrey

A tan solo unas semanas de que Monterrey reciba el repechaje del Mundial 2026, la Federación Boliviana de Fútbol ha pedido a la FIFA garantías absolutas de seguridad como condición ineludible para viajar y disputar los partidos de cara a buscar uno de los últimos boletos para la Copa del Mundo.

A través de un requerimiento oficial emitido al órgano rector del fútbol mundial, Bolivia ha solicitado la implementación de un protocolo de máxima seguridad que blinde la integridad física y psicológica de sus jugadores, cuerpo técnico, directivos y de la afición sudamericana que planea acompañarlos.

La preocupación del cuadro sudamericano surge después de los acontecimientos del pasado fin de semana vividos en diversos territorios de México, especialmente en Jalisco ante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”. Esto provocó bloqueos en carreteras, incendios de vehículos entre otras situaciones.

Entre los puntos centrales de esta exigencia destacan: operativos de traslado blindados con custodia policial en todo momento. A esto se suman filtros de acceso rigurosos con el incremento de número de personal de seguridad.

Dentro de las peticiones también se encuentra la implementación de planes de respuesta inmediata y rutas de evacuación certificadas por la FIFA ante cualquier altercado que ponga en riesgo el desarrollo pacífico del evento.

Tensión Extradeportiva en la Lucha por el Boleto Mundialista

Este partido de repechaje representa los últimos boletos disponibles para acceder a la máxima justa coorganizada por Norteamérica.

Hasta este momento, se espera que las autoridades locales de México y los organizadores presenten un plan de acción conjunto que satisfaga estas demandas. La FIFA, por su parte, ha señalado que confía en México y no tiene ninguna intención de modificar los planes que trabajan cercanos al gobierno para celebrar el Mundial 2026, dentro de lo cual también está planificado el repechaje.