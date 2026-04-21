Cowboys en el Draft 2026: ¿La última oportunidad de Jerry Jones para comprar un viaje al Super Bowl?

El Draft de la NFL aterriza en Pittsburgh con los Cowboys de Dallas bajo una presión atmosférica que supera lo deportivo. Tres décadas de nostalgia por el Super Bowl pesan sobre los hombros de un Jerry Jones que, a sus 83 años, observa cómo el brillo de la estrella solitaria se opaca tras la peor gestión defensiva en la historia moderna de la franquicia. El jueves 23 de abril, con las selecciones 12 y 20 en la mano, la organización no solo busca atletas; busca los cimientos de una reconstrucción urgente.

El diagnóstico es severo para el equipo de América. 30.1 puntos permitidos por juego en la campaña anterior. Dallas fue una aduana abierta, un equipo que sólo encontró resistencia en el recuerdo de su gloria pasada. La llegada de Christian Parker como coordinador defensivo marca un cambio de paradigma, pero el sistema del joven estratega carece de los intérpretes necesarios para ejecutar su visión de una secundaria hermética y un frente agresivo.

La urgencia de un líder defensivo

La prioridad absoluta reside en el segundo nivel de la defensa. Tras el fracaso en la agencia libre por reclutar nombres de peso, el puesto de linebacker central es hoy una herida abierta. Sonny Styles, de Ohio State, aparece en el radar como el antídoto ideal. Con un físico que evoca la potencia de los receptores históricos, Styles es una anomalía genética. Posee la fluidez de un safety y la contundencia de un apoyador de élite. Su capacidad para cubrir el ancho del campo y su inteligencia en la lectura del juego lo convierten en el sueño de Parker, aunque su cotización podría obligar a Dallas a sacrificar activos para escalar posiciones.

La presión tras la herida de Micah Parsons

El intercambio que envió al estelar Micah Parsons a los Packers y que otorgó a Dallas la vigésima selección global dejó una grieta emocional y táctica en el extremo de la línea. Si bien Quinnen Williams sostiene el centro de la línea, la ausencia de un cazamariscales dominante ha vuelto predecible el ataque a los mariscales rivales.

Rueben Bain Jr. de la universidad de Miami surge como la respuesta al vacío de potencia. Ganador del premio Ted Hendricks, Bain llega con el currículum de un devorador de yardas: 83 presiones en una sola temporada universitaria. Su explosividad desde la posición de ala defensiva es el tipo de combustible que Dallas requiere para revitalizar una línea que perdió profundidad con las salidas de Rashan Gary y Donovan Ezeiruaku.

La secundaria es el otro frente de batalla. La fragilidad física de DaRon Bland y la incertidumbre contractual de los titulares actuales obligan a buscar sangre nueva. Caleb Downs, también de Ohio State, representa la máxima expresión de la versatilidad moderna. Con más de 250 tacleadas y un instinto quirúrgico para la intercepción, Downs es capaz de patrullar el slot o fungir como el último hombre en la cobertura profunda.

A su lado, perfiles como Dillon Thieneman ofrecen una cobertura que roza la perfección técnica, moviéndose con la soltura de un esquinero en el cuerpo de un safety. Para una defensa que sufrió la ausencia de veteranos como Jourdan Lewis, la incorporación de Thieneman o Mansoor Delane, un cornerback exterior de fiar, otorgaría la estabilidad necesaria para que Dak Prescott y la ofensiva liderada por CeeDee Lamb y George Pickens no tengan que jugar cada semana contra el reloj y contra su propia defensa.

El Draft de 2026 es, para los Cowboys, el momento de decidir si siguen viviendo del prestigio o si finalmente construyen el muro que les permita regresar al gran escenario del futbol americano. En Pittsburgh, Jones y McClay tienen dos oportunidades de mejorar con talento de lujo su defensiva.

Selecciones de Cowboys draft 2026

Ronda 1 | Pick 12 | Propia

Ronda 1 | Pick 20 | Vía intercambio (Packers)

Ronda 2 | Pick 44 | Propia

Ronda 3 | Pick 76 | Propia

Ronda 4 | Pick 112 | Propia

Ronda 5 | Pick 152 | Propia

Ronda 5 | Pick 177 | Compensatoria

Ronda 7 | Pick 218 | Vía Titans