Jerry Jones promete gasto histórico: El plan de los Cowboys para romper 30 años de sequía

Después de varios inviernos silenciosos en el mercado, Jerry Jones lanzó un mensaje directo. El dueño de los Cowboys de Dallas aseguró que está listo para gastar más dinero en la agencia libre que en años recientes.

Jones habló durante el NFL Scouting Combine y dejó claro que el plan cambia. El equipo, que ha priorizado renovar a sus estrellas en lugar de contratar agentes libres de impacto, podría abrir la cartera en busca de refuerzos inmediatos.

Podría verme agresivo en la agencia libre. Apostaría a que gastaremos más dinero que antes”, dijo Jones.

La declaración llega en tiempos de sequía para Dallas. La temporada 2025 marcó 30 años sin título ni presencia en un juego de campeonato de la NFC. La franquicia, que presume uno de los valores más altos del deporte mundial, ha quedado lejos del Super Bowl desde 1996.

Dallas ligó tres apariciones en playoffs entre 2021 y 2023, pero quedó fuera en los últimos dos años. El equipo cerró con marca de 7-9-1 y mostró grietas en defensa, permitiendo 30.1 puntos por partido, la peor cifra de la liga.

El coordinador defensivo fue despedido tras el desastre estadístico. La unidad terminó en el puesto 30 en yardas permitidas por juego.

Cowboys tiene el núcleo seguro

Jones apostó en años recientes por asegurar a su núcleo. El quarterback Dak Prescott y el receptor CeeDee Lamb recibieron contratos millonarios.

El dueño ahora reconoce que la fórmula no alcanzó.

Quiero hacer todo lo posible para detener a alguien y ganar más terceros downs”, afirmó.

Defensa en la mira

Dallas necesita reforzar presión al quarterback y el centro del campo. Entre nombres disponibles en el mercado aparecen pass rushers como Jaelan Phillips y Trey Hendrickson, además del linebacker Devin Lloyd.

La urgencia no sólo es deportiva. El equipo proyecta estar cerca de 56 millones de dólares por encima del tope salarial de 301 millones para 2026. Jones adelantó que reestructurará contratos para liberar espacio.

Reportes de ESPN indican que Dallas renegociará acuerdos de Prescott, Lamb y el guardia Tyler Smith para crear cerca de 66 millones en margen.

También influye la situación del receptor George Pickens, quien recibió etiqueta de franquicia por 28 millones. Un contrato a largo plazo reduciría impacto inmediato en el tope. Presión en la NFC Este

Jones, de 83 años, no oculta la ansiedad. Quiere volver a su equipo al Super Bowl.