Copa Libertadores: Flamengo golea y Platense sorprende

La fase de grupos de la Copa Libertadores sigue regalando emociones fuertes. En una jornada marcada por la jerarquía de los favoritos y un batacazo en Uruguay, los equipos sudamericanos luchan palmo a palmo por el sueño continental, en una jornada en que los equipos brasileños impusiron su ley

Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

El Palmeiras sufrió más de la cuenta en el Allianz Parque, pero logró imponer su jerarquía ante un valiente Sporting Cristal. El Verdão dominó la posesión, aunque el conjunto peruano asustó con transiciones rápidas. Finalmente, la pegada brasileña inclinó la balanza para sumar los tres puntos. Con este resultado, el equipo del lusitano Abel Ferreira se consolida en la cima de su grupo, mientras que Cristal se retira con buenas sensaciones, a la espera de un mejor resultado para la próxima.

El Lanus-Always Ready resultó mucho más cerrado de lo esperado. AFP

Lanús 1-0 Always Ready

En un duelo de estilos, Lanús sacó provecho de su localía en La Fortaleza para vencer por la mínima a Always Ready. El equipo boliviano planteó un esquema defensivo sólido que complicó la fluidez del Granate. Sin embargo, un destello individual en la segunda mitad rompió el cerrojo visitante. Este triunfo le da oxígeno a Lanús en la tabla de posiciones, castigando la falta de ambición ofensiva de un Always Ready que no supo reaccionar al gol.

El Fla no tuvo piedad ante el conjunto cafetero. AFP

Flamengo 4-1 Independiente de Medellín

El Flamengo dio un recital de futbol ofensivo en el Maracaná tras aplastar al Independiente de Medellín. Desde el silbatazo inicial, el Mengão asfixió a la defensa colombiana con un ritmo frenético y una efectividad envidiable de sus delanteros. El DIM logró descontar mediante un contragolpe, pero la superioridad técnica de los cariocas fue abrumadora. Esta goleada del Flamengo lo reafirma como el principal candidato al título, dejando a los de Medellín con serias dudas defensivas.

El Platense sigue desafiando a la lógica, como en los meses recientes. AFP

Peñarol 1-2 Platense

La gran sorpresa de la fecha ocurrió en el Campeón del Siglo, donde Platense derrotó a Peñarol en un cierre dramático. El Carbonero se adelantó temprano, a los 22 minutos, pero el equipo argentino mostró una resistencua admirable, coronada con paciencia, para darle vuelta al marcador en tiempo agregado. La derrota cala hondo en la afición uruguaya, mientras que el Calamar celebra un triunfo histórico en tierras extranjeras. Platense rompió los pronósticos en la Copa Libertadores y sueña con la clasificación a octavos.