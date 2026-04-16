"Un visionario que abrió camino": Toño García destaca labor de Alejandro Burillo

Un apasionado por el futbol y visionario, un par de cualidades que destacaron en Alejandro Burillo Azcárraga desde la mirada de José Antonio García.

“Impulsor clave del futbol mexicano y apasionado de la Selección Nacional Mexicana”, refirió el dueño de la firma deportiva Garcis por el empresario fallecido.

Burillo Azcárraga fue una luz en la vida empresarial de Toño García mediante Grupo Pegaso, luego de venderle en 1996 las acciones del Atlante. La relación se fortaleció con los movimientos de un par de años después.

En 1998, Alejandro Burillo colocó a José Antonio García como presidente ejecutivo del conjunto azulgrana.

“Un visionario que abrió camino a México en la Copa Libertadores y Copa América. Su legado queda para siempre en nuestro futbol”, añadió José Antonio García, quien figuró en tres ocasiones como directivo de la FMF.

Toño García también resaltó la mano de Burillo Azcárraga en procesos significativos para la Selección Mexicana desde la dirigencia de la Comisión de Selecciones Nacionales, para la cosecha de logros como la Copa Confederaciones y el subcampeonato de la Copa América en 1993.