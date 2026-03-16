¿Contra Monterrey? Larcamón revela cuándo volverá a ser titular Kevin Mier con Cruz Azul

El suspenso terminó en las instalaciones de La Noria. A unas cuantas horas de un partido trascendental y decisivo en la temporada para Cruz Azul, el director técnico Nicolás Larcamón finalmente rompió el silencio y resolvió la gran incógnita que mantenía en vilo a toda la afición cementera. El debate sobre el estado físico del talentoso arquero colombiano Kevin Mier y la duda sobre quién defenderá el arco frente a los Rayados de Monterrey en la Concacaf Champions Cup 2026 por fin obtuvieron una respuesta oficial.

Kevin Mier realizando una atajada con el pie. Foto de X: @AzulBasicas

Durante una intensa conferencia de prensa que captó toda la atención de los medios deportivos este lunes 16 de marzo, el estratega sudamericano apagó cualquier rumor sobre un regreso apresurado. Para el crucial duelo de vuelta correspondiente a los Octavos de Final, donde la Máquina literal se juega la vida y el prestigio en el torneo internacional, el guardameta cafetalero observará las acciones desde la tribuna, cediendo la inmensa responsabilidad bajo los tres postes a su compañero.

EL ELEGIDO PARA FRENAR A LA OFENSIVA DE RAYADOS

"Por ahora seguimos considerando a Gudi como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para la serie de mañana", sentenció Nicolás Larcamón con total firmeza ante los micrófonos. Con esta contundente y clara declaración, Andrés Gudiño recibió el espaldarazo definitivo por parte de su entrenador para ser el arquero titular en el Estadio Cuauhtémoc este próximo martes 17 de marzo, un escenario alterno que albergará este auténtico choque de trenes en el futbol de la región.

Andrés Gudiño atrapando el balón. Mexsport

El guardameta mexicano buscará aprovechar esta oportunidad de oro para afianzarse. A lo largo de su paso con el primer equipo celeste, Gudiño acumuló 45 partidos oficiales, recibiendo 54 goles en total, pero logrando colgar el codiciado cero en su portería durante 10 vibrantes encuentros. Su capacidad de reacción y sus felinos reflejos estarán a prueba de fuego ante una de las plantillas más poderosas y letales del continente.

EL PLAN MAESTRO PARA EL ESPERADO REGRESO DE KEVIN MIER

A pesar de la dolorosa ausencia de Kevin Mier contra la escuadra regiomontana, su inminente retorno a la actividad profesional está prácticamente a la vuelta de la esquina. El cuerpo técnico de Cruz Azul evalúa con lupa su evolución física y maneja dos escenarios ideales para su reaparición triunfal. "De su vuelta a las canchas, es valorarlo sobre todo para lo que es el último partido antes del receso o en el amistoso que tenemos", detalló el director técnico argentino.

Kevin Mier lanzándose por el balón. Mexsport

Esta revelación apunta directamente al compromiso del viernes 19 de marzo, fecha en la que el cuadro cementero visitará a los Cañoneros de Mazatlán en la cancha del Estadio El Encanto, en un duelo correspondiente a la vibrante jornada 12 del Clausura 2026. La segunda opción viable será blindar su recuperación y darle minutos de juego durante un partido amistoso programado para la próxima pausa de la Fecha FIFA.

El regreso del colombiano representa un alivio monumental para los seguidores. Desde su flamante llegada a la institución a principios del año 2024, el sudamericano consolidó su absoluta jerarquía en el arco de la Máquina. Sus asombrosos números imponen respeto en el futbol nacional: disputó 94 batallas de alta exigencia, bajó la cortina sin recibir daño en 36 ocasiones y permitió únicamente 92 anotaciones, registrando un promedio espectacular de menos de un gol en contra por partido.