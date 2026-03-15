Concachampions 2026: ¿Qué necesitan los equipos de Liga MX para clasificar?

El torneo de clubes más importante de la región entró en su etapa de mayor competitividad. Tras disputarse los intensos duelos de ida correspondientes a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, el panorama para los representantes de la Liga MX arrojó un saldo lleno de contrastes. Mientras algunas escuadras acarician el boleto a la siguiente fase tras someter a sus rivales de la MLS, otras están rozando la eliminación y urgen de auténticos milagros para sobrevivir.

Los Octavos de Final de la Concachampions 2026 arrancarán el martes 10 de marzo. Mexsport

La regla del gol de visitante sigue vigente, un factor crucial que dictará el destino de los clubes mexicanos en los próximos días de competencia. Los estrategas preparan sus mejores armas tácticas para evitar el fracaso internacional, sabiendo que la exigencia de la afición no perdona tropiezos en este certamen de eliminación directa.

EL CAMINO DE LOS GIGANTES: AMÉRICA, CRUZ AZUL Y MONTERREY

Las Águilas del América sacaron oro puro de su visita a territorio estadounidense. El conjunto de Coapa doblegó 0-1 al Philadelphia Union y silenció a la grada local. Sin embargo, el triunfo resultó sumamente costoso tras la trágica lesión del guardameta Ángel Malagón, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles. A pesar de este duro golpe anímico, el cuadro capitalino amarró una ventaja clave y ahora solamente requiere de una victoria o incluso un empate en casa para inscribir su nombre en la próxima ronda.

Cruz Azul y Monterrey protagonizan una eliminatoria mexicana. Mexsport

Por otro lado, la ciudad regiomontana atestiguó un choque monumental entre escuadras nacionales. El Estadio BBVA vibró con el duelo donde Cruz Azul sorprendió a propios y extraños al derrotar 2-3 a los Rayados de Monterrey. La Máquina pisó el acelerador en los últimos diez minutos del compromiso y concretó una voltereta espectacular que los deja con pie y medio del otro lado; un empate, un triunfo o hasta una derrota por la mínima diferencia sellará su pase. En contraparte, los norteños necesitan ganar obligatoriamente, un marcador de 2-0 bastará para concretar la hazaña y avanzar.

MISIÓN REMONTADA: LA PRESIÓN PARA TOLUCA Y TIGRES

El actual bicampeón del futbol mexicano, el Toluca, vivió una noche agridulce en suelo californiano. La escuadra mexiquense tropezó por marcador de 3-2 frente al equipo de San Diego. Aunque la caída dolió en el orgullo escarlata, los dos tantos conseguidos en calidad de visitante representan un salvavidas invaluable. Para clasificar, los Diablos Rojos tienen la obligación absoluta de triunfar, aunque sea por la mínima diferencia cuando reciban la vuelta en el infierno del Nemesio Díez.

Kevin Denkey celebrando su doblete ante Tigres. Mexsport

La verdadera tragedia deportiva la protagonizaron los Tigres de la UANL. El conjunto dirigido por Guido Pizarro sufrió una humillación rotunda tras caer goleado 3-0 ante el FC Cincinnati. El equipo felino lució irreconocible y regaló facilidades increíbles, destacando un error garrafal del portero Nahuel Guzmán que terminó directamente en el fondo de las redes. Ahora, los universitarios necesitan la perfección absoluta: ganar 3-0 en casa forzará la tanda de penaltis, pero si desean clasificar de forma directa, requieren un contundente 4-0 para consumar una remontada que pasará a la historia, aunque un gol del cuadro de la MLS en el Universitario, prácticamente dictaría sentencia a la serie.