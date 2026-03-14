VIDEO: Charly Rodríguez se burla de Pumas y les celebra con el 'Goya'

Tras un recibimiento espectacular, Charly Rodríguez anotó contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y, dirigiéndose directamente a La Rebel, el mediocampista de Cruz Azul y la Selección Mexicana se burló del conjunto auriazul celebrando de la forma en la que lanzan el Goya.

Durante el minuto 42 del Pumas Vs Cruz Azul, Carlos Rodríguez apareció completamente solo dentro del área y, definiendo a contrapié de Keylor Navas, el mediocampista anotó el 0-2 ante los locales, quienes calentaron el partido desde días antes de que se llevara a cabo el compromiso en la capital azteca.

Dirigiéndose a la banda en donde se encontraba La Rebel, Rodríguez alzó ambos brazos y celebró frente a la afición universitaria, misma que abucheó al 19 de Cruz Azul, sin embargo, la respuesta por parte de la banca rival -o de quienes se encontraban en el terreno de juego- no llegó como protesta.

Esta no es la primera vez en la que un futbolista rival se burla de Pumas con el característico festejo del Goya, recordando a Ángel Reyna con América o Germán Villa, quienes también anotaron ante los del Pedregal en el Estadio Olímpico Universitario.

Finalmente, el compromiso terminó su primera parte con un 0-2 en favor de Cruz Azul que mantendría a La Máquina como líder general del Clausura 2026 en la Liga MX, gozando de los goles anotados por Nicolás Ibáñez y el ya mencionado de Charly Rodríguez.

De concretarse, este resultado dejaría a Cruz Azul en la cima de la Liga MX con 28 puntos, manteniendo un fin de semana más la primera posición, mientras que Pumas se estancaría con 19 unidades en el 5º sitio y con la posibilidad de bajar un peldaño más en caso de que Tigres se imponga ese domingo 15 de marzo frente a Querétaro.

BFG