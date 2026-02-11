Alejandro Zendejas está listo para el Clásico: América enfrenta a Chivas con plantel completo

En las vísperas del Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y América, llega una actualización positiva para los seguidores azulcremas: el extremo Alejandro Zendejas se encuentra en plenas condiciones físicas y sin riesgo de lesión para el duelo de este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron.

El técnico André Jardine confirmó que el jugador únicamente presentó cansancio tras el reciente duelo contra Rayados de Monterrey, descartando cualquier problema médico grave. Zendejas pidió su cambio en el duelo del fin de semana pasado pasados los 70 minutos, luego de haber marcado el tanto del triunfo en el que fue su primer partido del Clausura 2026.

El extremo mexico-estadunidense que juega para la selección de EU ha sido fundamental en el esquema del América los últimos años. Tras superar molestias musculares iniciales que lo marginaron de las primeras jornadas, llegó este momento de incertidumbre cuando tuvo que abandonar el campo del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Jardine enfatizó esta semana: “No tiene ninguna lesión, terminó muy cansado el partido. Con tres días lo recuperamos y vamos a estar completos”. El jugador de 28 años ya entrena al parejo del grupo y podría ver acción este miércoles 11 de febrero contra Olimpia en la Concachampions, como preparación para el Clásico.

Alejandro Zendejas celebra con Cristian Borja el tanto con el que América se impuso 1-0 a Monterrey. Mexsport

América busca escalar posiciones en la tabla tras un arranque irregular, con dos victorias consecutivas que impulsan su moral y pensando en poner fin al paso perfecto del Rebaño Sagrado luego de cinco victorias. Zendejas fortalece el esquema ofensivo junto a Brian Rodríguez, ayudando a compensar la reciente salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis.

El Rebaño ha mostrado solidez defensiva, pero irregularidades recientes podrían explotarse por el ataque americanista. Zendejas, con pasado rojiblanco, ha brillado en los Clásicos con goles decisivos.

Al igual que Zendejas ya solo necesita ritmo de competencia, en el ataque americanista ya está de vuelta por completo Henry Martin, el histórico delantero azulcrema que apenas volvió a tener acción con los azulcremas luego de varios meses de baja debido a las lesiones.