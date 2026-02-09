Gianni Infantino ningunea el Super Bowl. "El Mundial será 104 veces eso".

El aire en Estados Unidos todavía vibraba con el show de Bad Bunny y la campaña que abrió en contr de un sistema. El Super Bowl no sólo fue un espectáculo deportivo sino también el epicentor músical de un simbolismo que llegó a todo el mundo. Mientras el mundo del fútbol americano celebraba su clímax anual, el mayor jerarca del futbol mundial, Gianni Infantino decidió que era el momento de recordarle al planeta que su religión tiene más fieles.

"El Mundial es 104 veces este partido de Super Bowl", soltó Infantino, con la seguridad del que sabe que tiene el mapa del tesoro en el bolsillo.

La frase, que oscila entre la estadística pura y el delirio de grandeza, no es un simple eslogan. Es la declaración de guerra del futbol contra cualquier otro show que intente robarle protagonismo. Para Infantino, el próximo Mundial de 2026 no será un torneo, será un estado de sitio emocional.

Cinco leyendas del futbol se reunieron alrededor de la réplica de la Copa del Mundo Especial Lego

En la narrativa de la FIFA, la escala lo es todo. Si el Super Bowl es un estallido único, el Mundial de 2026 busca ser una tormenta eléctrica permanente. 104 partidos concentrados en un verano.

Cada encuentro, desde un vibrante cruce en la Ciudad de México hasta un duelo bajo las luces de Vancouver o el calor de Miami, pretende llevar el peso dramático de una final de la NFL. Es, en esencia, la industrialización de la epopeya. Aunque los partidos en sí, por como quedaron en el calendario, no sean tan atractivos.

"Es claro que para poder organizar todo esto tenemos que hacer un gran trabajo de coordinación", admitió el dirigente, descendiendo por un instante de la nube del marketing al barro de la logística.

El Estadio Azteca será una de las sedes mundialistas y sigue en su proceso de remodelación para tener la inauguración. FIFA

Organizar este monstruo de 104 cabezas requiere algo más que entusiasmo; exige una precisión de relojería aplicada a una escala continental. No se trata solo de mover balones, sino de coordinar husos horarios.

El Mundial 2026 que organiza México, Estados Unidos y Canadá, se llevará a cabo desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, es decir 125 días de fiesta ininterrumpida en varias sedes que arranca en Ciudad de México y cerrará en Nueva York.

Infantino ha lanzado el guante. Ha dicho que el mundo no verá un espectáculo, sino una sucesión infinita de ellos. Queda por ver si el corazón del aficionado es capaz de latir 104 veces con la intensidad de un Super Bowl.