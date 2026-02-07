Gobierno italiano niega presencia del ICE en Olímpicos de invierno tras protestas en Milán

Miles de personas participaron en una serie de manifestaciones en Milán, al norte de Italia, para protestar contra la presunta presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en un contexto marcado por tensiones sociales, políticas y económicas asociadas al evento deportivo.

Las protestas se registraron el viernes 6 de febrero de 2026, cuando cientos de manifestantes se congregaron en distintos puntos de la ciudad.

Durante la movilización se escucharon consignas, se utilizaron silbatos y se encendieron bengalas, mientras los participantes marchaban por calles que fueron cerradas de manera preventiva antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos.

Protestas contra ICE. Reuters.

Cuestionamientos al ICE y a la política migratoria estadounidense

El principal motivo de la protesta fue el rechazo a la posible participación de agentes del ICE en tareas de protección a ciudadanos estadounidenses durante los Juegos Olímpicos.

Durante la protesta se observaron pancartas con mensajes como “Fuera ICE” y “El hielo debería estar en mis bebidas, no en mi ciudad”.

La movilización contó con una destacada participación de estudiantes y activistas sociales, quienes expresaron su rechazo a la cooperación en materia de seguridad entre Italia y Estados Unidos, al considerar que afecta la soberanía nacional.

Según la agencia Reuters, los manifestantes también exigieron la salida de Milán del vicepresidente estadounidense JD Vance y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes se encontraban en la ciudad con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Como parte de las protestas, cerca de mil estudiantes italianos encabezaron una marcha desde la Piazza Leonardo da Vinci hasta el Parque Trotter. Durante el recorrido portaron pancartas con la frase “Milano Vi Schifa” (Milán los desprecia) y corearon consignas contra el ICE.

El representante estudiantil Pietro Wilhelm Malmsheimer, de la sección lombarda del grupo UdS, afirmó que consideran “incomprensible e injustificable” la presencia en un país soberano de una fuerza policial extranjera a la que acusan de racismo y asesinatos.

El rechazo se intensificó, señaló, tras la presunta agresión de agentes estadounidenses a periodistas italianos que cubrían protestas en Mineápolis, así como por la muerte de dos personas atribuida a agentes del ICE el mes pasado.

Protestas contra ICE. Reuters.

Gobierno italiano se pronuncia por la presencia del ICE en Milano-Cortina

Ante la polémica, el Gobierno italiano negó que agentes del ICE estén realizando funciones operativas en territorio nacional.

Autoridades indicaron que ningún miembro de esa agencia patrulla las calles de Milán y que la participación estadounidense se limita a personal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que opera desde misiones diplomáticas.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, declaró ante la Cámara Baja que:

el ICE no realiza, ni podrá realizar nunca, actividades operativas policiales en nuestro territorio nacional”.

Añadió que la seguridad y el orden público durante los Juegos Olímpicos están garantizados exclusivamente por las fuerzas policiales italianas.

Piantedosi explicó que los agentes estadounidenses solo participan en tareas de análisis e intercambio de información con las autoridades italianas y aseguró que no habrá acciones similares a las registradas en Estados Unidos, calificando las preocupaciones ciudadanas como infundadas.

Protestas contra ICE. Reuters.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos también aseguró que ningún agente del ICE forma parte del dispositivo de seguridad del equipo estadounidense.

Las protestas contra el ICE se suman a un descontento social más amplio en Milán, relacionado con el alto costo de vida y el impacto económico de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Colectivos como el Comité Olímpico Insostenible acusan al Gobierno italiano de priorizar un gasto excesivo en infraestructura olímpica sobre las necesidades de los sectores de menores ingresos.