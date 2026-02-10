Jefe interino del ICE defiende su gestión ante el Congreso de EU

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, defendió este martes ante el Congreso los “resultados históricos” alcanzados por la agencia durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, pese a los recientes incidentes registrados en Minnesota.

Lyons destacó que entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, el ICE realizó casi 379,000 arrestos, incluyendo más de 7,000 presuntos pandilleros y más de 1,400 presuntos terroristas.

El funcionario subrayó que la agencia opera en el “entorno operativo más letal en su historia”. Según sus datos, en el año fiscal 2025 las amenazas de muerte contra el personal del ICE aumentaron más del 8,000%, mientras que las agresiones a agentes crecieron más del 1,400%.

“A cualquiera que crea que puede intimidarnos: va a fracasar. Pese a los peligros, nuestras oficinas siguen cumpliendo su misión con firmeza. Esto es solo el principio. ICE mantiene su compromiso con el principio de que quienes ingresan ilegalmente en nuestro país deben rendir cuentas”, afirmó Lyons ante la comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Incidentes en Minnesota

Lyons citó como ejemplo un incidente ocurrido en Minnesota, donde un manifestante arrancó de un mordisco el dedo de un agente del ICE durante una protesta. El funcionario señaló que este tipo de agresiones han sido “incitadas por funcionarios electos que definieron nuestras oficinas como la Gestapo o la Policía secreta”.

Las protestas en Minnesota se desencadenaron tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes del orden, lo que generó un clima de tensión y críticas hacia las fuerzas de seguridad federales.

Todd Lyons, jefe interino del ICE, defendió su gestión ante el Congreso de Estados Unidos en medio de críticas y protestas por operativos migratorios. AFP

Lyons también denunció que las familias del personal del ICE se han sentido inseguras en sus hogares. “Lo sé de primera mano porque mi propia familia fue blanco de ataques”, expresó, defendiendo que la agencia existe para hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos, basadas en el “sentido común, la soberanía nacional y la moralidad”.

Debate en el Congreso de Estados Unidos

Durante la audiencia, el representante por California, Eric Swalwell, cuestionó a Lyons por haber afirmado que quería “un proceso de deportación similar a Amazon Prime”. Además, le pidió disculparse con la familia de Renee Good por haberla relacionado con el terrorismo doméstico.

Está previsto que también comparezcan ante la comisión el comisario jefe de los Servicios de Protección de Fronteras y Aduanas, Rodney Scott, y el director de los Servicios de Ciudadanía y Migración, Joseph Edlow. Aunque la audiencia no se centra en las muertes de Pretti y Good, los congresistas tendrán la opción de cuestionar a los jefes de las agencias migratorias sobre los métodos de detención de sus agentes.

La comparecencia de Lyons se produce en un momento de alta polarización política en Estados Unidos, donde las políticas migratorias del gobierno de Trump han sido objeto de intensos debates. Mientras la administración defiende los resultados en materia de seguridad y control fronterizo, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores denuncian abusos y un clima de criminalización hacia los migrantes.

El ICE, en particular, ha sido blanco de críticas por sus métodos de detención y deportación, así como por el impacto de sus operativos en comunidades inmigrantes.

Con información de Europa Press.