Donovan Carrillo en la final: Horario y dónde ver su participación en Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo volvió a encender la ilusión de toda una nación en los deportes invernales. El patinador artístico mexicano cumplió con los pronósticos y, tras una destacada actuación en su debut dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, aseguró su boleto para la siguiente fase. Su presencia en la pista de hielo italiana confirmó su calidad, lo que le permitirá disputar la final de la prueba y presentar su rutina en el esperado programa largo.

El tapatío saltó a la pista con determinación y obtuvo una calificación de 75.56 puntos en su programa corto. Este puntaje resultó fundamental para colocarse dentro de los mejores 24 patinadores de la competencia, el requisito indispensable para avanzar a la instancia definitiva donde se pelean las medallas. Con este resultado, Carrillo reafirmó su constancia en la élite del patinaje mundial, un escenario donde pocos latinoamericanos logran destacar.

El objetivo de Donovan Carrillo en esta justa olímpica va más allá de solo participar. El atleta busca superar lo que consiguió en los pasados Juegos de Invierno de Beijing 2022, donde finalizó en la posición número 22. Asimismo, tiene en la mira mejorar el decimoquinto puesto que obtuvo en el último campeonato mundial. Su evolución técnica y artística sugiere que el mexicano llega en un momento de madurez ideal para escalar posiciones en el ranking final.

Donovan Carrillo sobre el hielo de Milán-Cortina. AFP

FECHA Y HORA DE LA FINAL DE PATINAJE ARTÍSTICO

La expectativa por ver nuevamente al mexicano sobre el hielo es alta. Tras asegurar su clasificación, Donovan Carrillo regresará a la acción el próximo viernes 13 de febrero. Será en esta fecha cuando se lleve a cabo el programa largo, la prueba más exigente y de mayor duración que define a los medallistas olímpicos de Milán-Cortina 2026.

Para los aficionados en territorio nacional, es vital agendar el momento exacto. La competencia iniciará en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México). Será el momento cumbre para apoyar al atleta nacional mientras ejecuta sus saltos y giros en busca de una puntuación histórica para el deporte de invierno en nuestro país.

Donovan Carrillo junto a sus entrenadores. AFP

OPCIONES PARA VER EN VIVO A DONOVAN CARRILLO

La participación de Donovan contará con una amplia cobertura mediática para que nadie se pierda detalle de su rutina. En televisión abierta, la señal estará disponible a través de Canal Nueve, permitiendo un acceso masivo a la audiencia mexicana.

Por otro lado, quienes prefieran la televisión de paga, podrán seguir la transmisión mediante la señal de TUDN. En cuanto a las plataformas digitales, existen dos grandes alternativas: la transmisión gratuita en el canal de YouTube de Claro Sports, ideal para ver desde dispositivos móviles, y el servicio de streaming de ViX, que también ofrecerá la señal en vivo de este evento imperdible.