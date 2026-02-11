De Marcelo Flores a Zendejas: Los jugadores que decidieron no representar a México

El debate sobre el talento binacional ha vuelto a encenderse luego de que este 11 de febrero FIFA confirmara que Marcelo Flores recibió el permiso para representar a la selección de Canadá, esto a pesar de su proceso de formación en México.

El nombre del jugador de Tigres, quien ahora representará al país de la hoja de Maple, se une a otros que, tras haberse desarrollo en instituciones mexicanas decidieron portar las playeras de Estados Unidos u otros representativos de centro y Sudamérica.

A continuación, presentamos el recuento de algunos de los futbolistas que eligieron otros proyectos nacionales al rechazar la posibilidad de representar a México.

Los jugadores que han preferido representar a otro país sobre México

Portería

William Yarbrough (Estados Unidos): El bicampeón con León inició procesos con las juveniles del Tri, pero en 2015 aceptó el llamado de Jürgen Klinsmann para integrarse al conjunto de las "barras y las estrellas".

Defensas

Omar González (Estados Unidos): Hijo de mexicanos, desarrolló toda su carrera internacional con el país vecino tras destacar en la Liga MX con Pachuca y Atlas.

Carlos Bocanegra (Estados Unidos): Un referente histórico del fútbol estadunidense que disputó los Mundiales de 2006 y 2010.

Édgar Castillo (Estados Unidos): Un caso polémico, ya que inició su proceso con México antes de solicitar el cambio de federación para jugar torneos como la Copa América Centenario con EE. UU.

Mediocampistas

Marcelo Flores (Canadá): Tras participar en categorías menores y algunos juegos con la mayor, el jugador de Tigres decidió apostar por el proyecto canadiense rumbo al Mundial. Alejandro Zendejas (Estados Unidos): Una de las bajas más sensibles en años recientes y actualmente jugador del América.

José Francisco Torres (Estados Unidos): Con doble nacionalidad, el "Gringo" prefirió el proyecto estadunidense y asistió al Mundial de Sudáfrica 2010.

Joe Corona (Estados Unidos): Se consolidó como un habitual en las convocatorias de la Copa Oro tras no encontrar lugar definitivo en México.

Antonio "Chucho" López (Guatemala): Formado en el Club América, el mediocampista optó por representar a la selección guatemalteca en eliminatorias.

Isidro Sánchez (Canadá): Otro elemento con raíces mexicanas que decidió integrar las filas del equipo de la hoja de maple.

Delanteros

Santiago Ormeño (Perú): Nacido en la Ciudad de México, el delantero decidió representar al país de su abuelo, disputando incluso la Copa América.

Roberto Nurse (Panamá): Con una sólida carrera en el ascenso mexicano, el goleador eligió defender a Panamá a partir de 2014.

Javier Suárez (Venezuela): Tras un paso por las juveniles mexicanas, solicitó su cambio para jugar con la "Vinotinto".