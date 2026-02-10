Localizan otras cuatro fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la localización de otras cuatro fosas clandestinas, cerca del lugar donde fueron encontrados los restos de los mineros desaparecidos en la zona serrana de Concordia.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer que las fosas fueron encontradas en la comunidad de El Verde y hasta el momento se han extraído dos cuerpos.

“Se empezaron los trabajos y se localizaron dos fosas, en cada fosa una osamenta”, detalló.

Sin embargo, no se dieron a conocer mayores detalles de los cuerpos y sus características, por lo que todavía permanecen sin identificar.

Sobre los hallazgos en las otras dos fosas, las autoridades darán a conocer la información una vez que concluyan los trabajos en el sitio.

Sánchez Kondo aclaró que estas fosas son adicionales a la encontrada por la Fiscalía General de la República (FGR), donde fueron localizados los cuerpos de cinco mineros desaparecidos y otros cinco que continúan sin identificar.

Además, ambas autoridades se encuentran trabajando en las inmediaciones del poblado El Verde, por lo que no se descarta la posible localización de más fosas.

Estamos devastados: Vizsla Silver

Luego de la identificación de los restos de los mineros, la empresa canadiense Vizsla Silver afirmó que están devastados por la pérdida de los trabajadores y envió un pésame a familiares y amigos.

“Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia. Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante estos momentos increíblemente difíciles”, escribió en un comunicado publicado en su página de internet.

La empresa suspendió sus actividades en la zona tras el hecho violento, para garantizar la seguridad del resto de sus trabajadores.

Algunos meses antes, la empresa Vizsla Silver habría hecho otra pausa temporal debido a las condiciones de seguridad en la zona de Concordia, según consta en un documento fechado el 4 de abril de 2025, disponible en su propio sitio web.

JCS