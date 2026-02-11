Marcelo Flores no jugará con México: FIFA confirma su cambio a Canadá

El entorno de la Selección Mexicana recibió una noticia que, aunque se veía venir, no pasó desapercibida en la Federación Mexicana de Futbol. Esta mañana, la FIFA hizo oficial lo que muchos temían: Marcelo Flores decidió renunciar definitivamente al conjunto azteca para representar a la selección de Canadá. El organismo internacional publicó la actualización en su plataforma de cambio de asociación, cerrando así la puerta a una de las promesas que más ilusionó a la afición verde en años recientes.

La FIFA hizo oficial el cambio de federación de Marcelo Flores. Captura de pantalla

A pesar de que el jugador de los Tigres participó en procesos juveniles e incluso disputó torneos como la Revelations Cup 2021 con el Tri, el mediocampista optó por validar su nacionalidad canadiense. Con este movimiento burocrático ante el máximo rector del futbol mundial, Flores quedó habilitado para integrarse de inmediato al equipo de la 'Hoja de Maple' y buscar un lugar en la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo.

JAVIER AGUIRRE Y LA POSTURA ANTE LA SALIDA DE FLORES

La noticia no tomó por sorpresa al cuerpo técnico nacional. Hace unos días, el propio Javier Aguirre, estratega de México, adelantó que sostuvo pláticas con el futbolista y que este le manifestó su deseo de buscar nuevos horizontes. El ‘Vasco’, fiel a su estilo directo, no mostró resentimiento y respetó la voluntad del joven atacante, quien nació en Ontario, pero tiene raíces mexicanas muy profundas.

Marcelo Flores en un calentamiento con Tigres. Mexsport

"El muchacho en ese sentido tomó su decisión y me parece más que válida, cero rencores", declaró el timonel del Tri. Aguirre enfatizó que el jugador simplemente buscó su espacio en un entorno donde quizá sintió mayor proyección o comodidad para asegurar su participación en el próximo Mundial 2026. Con esta confirmación, Canadá suma un refuerzo de lujo para su mediocampo de cara a la justa mundialista donde serán coanfitriones.

EL CONTRASTE: ÁLVARO FIDALGO YA ES ELEGIBLE PARA MÉXICO

Mientras una puerta se cerró con la partida de Marcelo Flores, otra se abrió de par en par para el combinado mexicano. En el mismo reporte emitido por la FIFA, apareció el nombre de Álvaro Fidalgo. El 'Maguito', figura absoluta de la Liga MX, completó oficialmente su trámite de cambio de federación ante la Real Federación Española de Futbol.

Álvaro Fidalgo entrenando con el Betis. Foto de X: @RealBetis

Este movimiento significó que el mediocampista español renunció a cualquier posibilidad de jugar con la ‘Roja’ para ponerse a disposición del Tri. La noticia equilibró un poco la balanza para la afición mexicana, que lamentó perder a un talento joven como Flores, pero celebró la incorporación de un volante con la experiencia y calidad técnica de Fidalgo.

Ahora, el camino de ambos jugadores tomó rumbos distintos. Mientras Flores esperará su primer llamado con Canadá para demostrar su valía en la Concacaf, Álvaro Fidalgo se perfila como la gran novedad en la lista de convocados de Javier Aguirre para los compromisos de marzo. La batalla por el dominio del futbol en Norteamérica sumó un nuevo capítulo con este intercambio de talentos en el escritorio de la FIFA.