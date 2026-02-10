Detienen a Gaby N, mujer que atropelló y arrastró a motociclista en Iztapalapa

Gaby N, la enfermera que atropelló, arrastró y mató al motociclista Roberto N en Iztapalapa, finalmente fue detenida, se supo que se escondía en el estado de Oaxaca, pero finalmente los policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO) lograron la captura.

Fue a partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico, se identificó a la persona que conducía el vehículo involucrado y acreditó su probable responsabilidad en los hechos. Estos elementos permitieron solicitar la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida por un juez de control.

Detienen a Gaby N, mujer que arrastró a motociclista en Iztapalapa Especial

La mujer que tenía su domicilio en el municipio conurbado de Nezahualcóyotl, huyó al municipio de Ocotlán en Oaxaca, según datos del periodista Carlos Jiménez.

Auto arrastra a motociclista Especial

La mujer aprehendida fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica. Será juzgada por el delito de homicidio agravado por cómo sucedieron los hechos y por huir de las autoridades para tratar de librar su crimen.

En el video se observa que el hombre es arrollado por detrás por un auto azul. Especial

Los hechos

Fue la noche del 3 de enero cuando en video se pudo captar un hecho trágico que dejó a la sociedad impactada y conmovida, Roberto Hernández, un motociclista circulaba por el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, Col. Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa, CDMX cuando por atrás lo embistió un vehículo color azul que era conducido por Gaby N.

Lejos de frenar su auto, la enfermera continuó su camino, lo atropelló, arrastró casi 2 kilómetros y al final el conductor de la moto murió.

Reproducir Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que Gaby “N” arribó a su domicilio en Nezahualcóyotl, minutos después de haber arrollado y arrastrado a un motociclista

Gaby N conducía su automóvil Honda City color azul, arrastró a Roberto N hasta calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917 cuando tras pasar un tope el cuerpo de la víctima quedó liberado.

Más adelante se pudo ver un video donde Gaby N, presunta enfermera, estaciona su vehículo sobre la calle Lago Azul en la colonia Ciudad Jardín, en el municipio conurbado de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Roberto Hernández circulaba a bordo de una motocicleta, cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur Foto: Especial

Prende las intermitentes del automóvil Honda y se baja para abrir su portón color claro, enseguida guarda su auto. El reloj de la cámara de seguridad marca las 23:13 horas del 3 de enero de 2026.

Encontraron el auto abandonado

Dos días después la Fiscalía capitalina detalló que elementos de la Secretaría de Seguridad del Edomex localizaron un automóvil con características similares, aunque sin placas, abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

Localizado un Honda City azul metálico, sin placas y con la cajuela abierta similar a que atropelló a Roberto Hernández. Video Facebook/Osvaldo Muller Periodista

Fuentes señalan que Gaby “limpió” por completo el auto antes de abandonarlo, al parecer se llevó documentos, tarjetas, objetos personales y hasta las placas.

Finalmente, tras más de un mes de búsqueda, la mujer fue capturada.

