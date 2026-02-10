Suman más de 14 millones de vacunas aplicadas contra sarampión; garantizan abasto

Ante el brote de sarampión que afecta al país, la Secretaría de Salud informó que se han aplicado 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra esta enfermedad viral.

Esta cifra contabiliza los biológicos que se han administrado del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026.

La dependencia enfatizó que continuará con la adquisición de biológicos suficientes para garantizar el abasto y proteger a la población.

Detalló que este año se adquirieron 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales hay 23 millones 361 mil dosis disponibles para su aplicación.

¿Quiénes se deben vacunar contra sarampión?

Al hacer un llamado a la población a vacunarse, la autoridad sanitaria reiteró que la inmunización contra sarampión se puede realizar de manera gratuita en todas las unidades médicas del sector salud y en los módulos móviles que se instalaron en cada entidad.

Está dirigida prioritariamente a los siguientes grupos poblacionales:

● Niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis).

● Niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

● Niños de 6 años, para el refuerzo correspondiente.

● Menores de 6 a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

● Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

● Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

Reforzarán estrategia contra sarampión

Por Ximena Mejía

Ante el aumento de casos de sarampión en el país y la confirmación de la primera defunción en la Ciudad de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles se presentará la estrategia de reforzamiento contra esta enfermedad.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum explicó que se presentará la incidencia de los casos por el sarampión, el incremento en los estados, principalmente en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

Mañana presentamos sarampión. Vamos a presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados, qué es lo que se tiene qué hacer en términos epidemiológicos, cómo estamos coordinados con los estados de la República, particularmente en este momento en Jalisco, está con mayor presencia el brote y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México”, explicó la presidenta.

La mandataria federal puntualizó que hay vacunas suficientes en el país para atender esta enfermedad, a diferencia de lo que ocurrió en la pandemia de covid-19, por lo que llamó a la población a acudir a recibir el biológico para frenar el brote de sarampión.

La titular del Ejecutivo explicó que tras la reunión que sostuvo este lunes con el gabinete de Salud se ubicó que hay personas de 18 años en adelante que no cuentan con la vacuna triple viral, contrario a lo que se pensaba a que el origen pudo ser por la pandemia de covid-19.

Sheinbaum afirmó que se reforzará la vacunación en ciertos estados y los cuales se presentarán este miércoles y se reunirá nuevamente con su gabinete de salud este martes.

