Clásico Mundial de Beisbol 2026: Cuánto dinero ganaría México si avanza a segunda ronda

No es sólo el orgullo de la franela ni la revancha histórica tras el tercer puesto de 2023. Esta tarde, en el diamante del Daikin Park, la Selección Mexicana de Beisbol se juega ante Italia un pasaporte a la gloria deportiva y, de paso, el acceso a una de las bolsas económicas más jugosas en la historia del certamen más importante de este deporte a nivel internacional. Con un récord de 2-1 tras caer ante Estados Unidos, la ecuación para la novena de Benjamín Gil se reduce a ganar y facturar.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha duplicado sus apuestas. Si bien en la edición anterior el fondo de premios era de 14.4 millones de dólares, los reportes de este ciclo sostienen que la bolsa total escaló hasta los 30 mdd de acuerdo con información de The Sporting News. Para México, el simple hecho de saltar al campo en Houston ya le aseguró medio millón de dólares por participación. Sin embargo, el verdadero cuadrangular financiero ocurre en la aduana de los cuartos de final.

El premio por derribar a los 'Azzurri'

Si México logra imponerse a Italia esta tarde, el equipo tricolor no sólo sellará su estancia en Houston para la siguiente ronda, sino que activará un bono adicional de por lo menos otros 500 mil dólares por clasificación. Es decir, al aterrizar en la segunda fase, la delegación mexicana ya tendría en la maleta al menos un millón de dólares.

La cifra podría ser incluso mayor. Si la combinación de resultados y carreras permitidas catapulta a México al liderato del Grupo B, se añadiría un incentivo extra de más de 300 mil dólares por la cima del sector.

Siguiendo las reglas de la World Baseball Classic Inc., el botín no tiene un sólo dueño. La distribución es democrática y transparente: el 50 por ciento se reparte entre los jugadores del roster, el cuerpo técnico y el manejador. Para las estrellas de Grandes Ligas como Randy Arozarena o Jarren Durán, la suma es un bono de prestigio; para los peloteros que luchan en ligas menores o en el circuito mexicano, representa una estabilidad financiera vital.

El otro 50 por ciento se entrega directamente a la Federación Mexicana de Beisbol. Este monto es el que permite que el éxito de hoy se convierta en el talento de mañana, financiando programas de desarrollo y ligas juveniles en todo el país.

El juego de esta tarde en Houston es, en esencia, una final adelantada. México se juega el derecho a seguir soñando en Miami y la oportunidad de demostrar que el beisbol mexicano no sólo es atractivo y seductor en el papel, sino un negocio redondo para los peloteros que se vistan con la franela verde.