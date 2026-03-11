Club Puebla: información, historia, títulos y datos

El Club Puebla fue fundado el 7 de mayo de 1944 y desde entonces se convirtió en el máximo representante futbolístico del estado de Puebla. Conocido como “La Franja” por la franja diagonal que cruza su camiseta, el equipo rápidamente se ganó un lugar en la Primera División del futbol mexicano.

A lo largo de su historia ha vivido etapas contrastantes. Su época más brillante llegó a principios de los años 80' y finales de la década, cuando logró sus dos título y un histórico campeonato de Concacaf. También ha tenido momentos complicados, incluidos descensos y problemas administrativos.

Desde 1968 juega como local en el estadio Cuauhtémoc, uno de los recintos más emblemáticos del país, sede de dos Copas del Mundo (1970 y 1986).

Títulos de Liga (2)

Puebla ha ganado dos campeonatos de liga en Primera División:

● 1982-83 (vs Guadalajara)

● 1989-90 (vs Universidad de Guadalajara)

Otros títulos nacionales

● 5 Copas México

● 1 Campeón de Campeones

En la temporada 1989-90 logró el “doblete” (Liga y Copa), uno de los momentos más altos en su historia.

Descensos

Puebla ha descendido en dos ocasiones:

● Temporada 1998-99

● Clausura 2005

En ambos casos logró regresar a Primera División posteriormente. Desde su último ascenso se ha mantenido en la Liga MX, aunque alternando campañas de protagonismo con otras de lucha por la permanencia.

Títulos internacionales

● 1 Liga de Campeones de la Concacaf

● 1991 (vs Police FC de Trinidad y Tobago)

Ese título internacional confirmó al equipo como uno de los más fuertes de la región en su mejor etapa.

Máximos anotadores

● Carlos Poblete – máximo goleador histórico (90 goles).

● Jorge “Mortero” Aravena – líder y figura en los años 80.

● Jared Borgetti – uno de los delanteros más importantes que vistieron la camiseta poblana

Puebla es un club tradicional del futbol mexicano, con identidad fuerte, una afición leal y una historia marcada por altibajos, pero también por momentos de grandeza que lo mantienen como un equipo histórico de la Liga MX.