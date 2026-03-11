Los Ravens firman a Trey Hendrickson tras colapso del canje por Maxx Crosby

Los Ravens de Baltimore reaccionaron con rapidez después de perder la oportunidad de adquirir a Maxx Crosby. El equipo llegó a un acuerdo con el cazamariscales Trey Hendrickson por cuatro años y 112 millones, de acuerdo con reportes de la prensa estadunidense.

Baltimore se retiró el martes por la noche de un intercambio que habría enviado dos selecciones de primera ronda del draft a Las Vegas por Crosby. Una persona con conocimiento de la decisión dijo a AP que el estelar defensivo no superó el examen físico.

La persona también habló bajo condición de anonimato debido a que los resultados médicos son privados.

Baltimore cambia de plan

Al cancelarse la negociación, los Ravens conservaron sus dos selecciones de primera ronda y recurrieron de inmediato al mejor defensivo disponible en el mercado.

Hendrickson fue All Pro con los Bengals en 2024 tras liderar la NFL con 17.5 capturas. La temporada pasada jugó sólo siete partidos debido a lesiones y registró cuatro capturas.

El ala defensiva de 31 años acumula 81 capturas en nueve temporadas con New Orleans y Cincinnati. Ha alcanzado al menos 10 sacks en cuatro campañas, incluidas temporadas consecutivas de 17.5 en 2023 y 2024.

Un año turbulento con los Bengals

Hendrickson había solicitado un traspaso en marzo del año pasado. Durante el verano se ausentó de las actividades organizadas del equipo y de un minicampamento obligatorio.

También se perdió el inicio del campamento de entrenamiento antes de recibir un aumento de 14 millones para la temporada pasada.

Cincinnati decidió no colocarle la etiqueta de jugador franquicia este mes, lo que le permitió convertirse en agente libre.

Las últimas jornadas han sido agitadas para los Ravens. El equipo había acordado adquirir a Crosby por un alto precio antes de retirarse del intercambio tras la revisión médica.

Además, Baltimore perdió a varios jugadores clave al inicio del mercado de agentes libres.

Entre ellos destaca el centro Tyler Linderbaum, quien llegó a un acuerdo con los Raiders. También salieron Isaiah Likely, Ar’Darius Washington, Dre’Mont Jones, Jordan Stout y Alohi Gilman.

Todos habían tenido roles importantes en el roster.

Ajustes alrededor de Lamar Jackson

Baltimore también esperaba extender el contrato del quarterback Lamar Jackson antes del inicio del nuevo año de la liga. Eso no ocurrió.

En cambio, el equipo reestructuró su contrato para generar espacio salarial.

Jackson tiene dos años restantes en el contrato de cinco años y 260 millones que firmó en 2023. Una defensa que busca estabilidad

La llegada de Hendrickson refuerza una defensa que tuvo actuaciones irregulares la temporada pasada.

El nuevo cazamariscales se sumará a figuras como el safety Kyle Hamilton y el linebacker Roquan Smith como pilares del grupo defensivo.

Baltimore cerró la temporada con una derrota dolorosa cuando permitió varias remontadas de Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers en la semana 18, resultado que dio a Pittsburgh el título de la AFC Norte y dejó fuera de los playoffs a los Ravens. El futuro de Crosby

Mientras tanto, los Raiders deberán decidir qué hacer con Crosby.

El defensivo se sometió en enero a una cirugía para reparar un menisco roto en la rodilla izquierda y se perdió los dos últimos partidos de la temporada.

Las Vegas aún cuenta con espacio salarial suficiente para mantener al cinco veces Pro Bowler en el roster con un salario de 30 millones si no se concreta otro traspaso.