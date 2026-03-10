El mensaje de Randy Arozarena a su compañero de equipo: "Que se vaya p'a casa de la ver..."

Algo tiene Randy Arozarena que cuando pisa la zona de bateo, los catchers, sobre todo en Clásico Mundial, le son despectivos. Sucedió en 2023 con el receptor de los Dodgers Will Smith que le dejó con el saludo extendido y ahora otro, su compañero en los Marlins, Carl Raleigh le hizo lo mismo.

Randy Arozarena, el cubano más mexicano del mundo, ha puesto punto final a su diplomacia con Cal Raleigh y se lo dijo en varios dichos populares de diferentes idiomas.

Lo que debía ser un encuentro cordial entre colegas de Grandes Ligas terminó en un vacío absoluto. Durante el choque entre México y Estados Unidos, Arozarena buscó el saludo de Raleigh, recibiendo a cambio una indiferencia.

¿Que le respondió Arozarena a Raleigh?

Pero lo que Raleigh no calculó fue la respuesta de un Arozarena que, tras el juego, soltó una de las declaraciones más crudas y virales que se recuerden en el béisbol reciente."Se lo quiero decir en cuatro idiomas"

Sin filtros y con la adrenalina a tope por las venas, Randy sonrió un poco irreverente, indeciso de sacar toda la afilada lengua que tiene para un hombre que supuestamente es un compañero leal como Raleigh, pero que ha llevado la rivalidad de dos países más alla.

"Me encontré a sus papás en el hotel hace dos días, me saludaron con mucho cariño, gente muy decente, muy buena, estaban orgullosos de verme de nuevo. Después a Cal Raleigh se lo quiero decir en varios idiomas"

La molestia de Arozarena radica en la incongruencia entre el trato recibido por la familia de Raleigh y la actitud del receptor en el terreno. Para Randy, el respeto no se negocia por un contrato o una posición en el roster y mucho menos por un juego entre dos países.