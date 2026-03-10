Italia sacude al favorito Estados Unidos, que coquetea con la eliminación en el Clásico Mundial

La poderosa selección de Estados Unidos pasó de sentirse cómoda en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 a quedar en suspenso. Después de caer 8-6 ante Italia en Houston, el conjunto estadunidense deberá esperar resultados ajenos para saber si avanza a los cuartos de final, en uno de los desenlaces más inesperados del torneo en el que partieron como uno de los grandes favoritos al título.

La novena de las barras y las estrellas llegó al duelo como uno de los favoritos del Grupo B, pero se topó con una Italia contundente que tomó el control desde los primeros innings. Un cuadrangular solitario de Kyle Teel abrió la ofensiva europea y poco después Sam Antonacci castigó con un jonrón de dos carreras, colocando rápidamente contra las cuerdas a los estadunidenses.

La situación se volvió aún más complicada cuando el conjunto italiano amplió la ventaja hasta

8-0 en la sexta entrada, aprovechando errores defensivos y un pitcheo que no encontró la manera de frenar el ataque rival.

Kyle Teel sacudió uno de los dos jonrones que conectó la ofensiva italiana ante Estados Unidos. AFP

El equipo dirigido por Mark DeRosa reaccionó con poder, pero su despertar llegó demasiado tarde. Gunnar Henderson conectó un cuadrangular para romper la blanqueada, mientras que Pete Crow-Armstrong pegó dos jonrones para acercar a los estadunidenses en las últimas entradas.

El intento de remontada encendió el ambiente en el estadio, pero no fue suficiente. Con corredores en base y la posibilidad de empatar, Aaron Judge terminó ponchado en el último turno, sellando la sorpresiva victoria italiana y dejando a Estados Unidos en una situación incómoda dentro del torneo.

La derrota cambió completamente el panorama del Grupo B, que se disputa en Houston y en el que solo los dos mejores equipos avanzan a los cuartos de final. El destino de Estados Unidos ya no depende de su desempeño.

El equipo deberá esperar el resultado del duelo entre Italia y México, ya que un triunfo italiano permitiría que ambos conjuntos avancen, mientras que una victoria mexicana podría provocar un empate múltiple que se definiría mediante criterios de desempate del torneo.

El escenario representa un giro inesperado para una selección repleta de estrellas de Grandes Ligas, que en el papel lucía como una de las más poderosas del campeonato.Los estadunidenses no tienen otra opción que encender veladoras y esperar.

El desenlace del grupo determinará si el subcampeón del Clásico Mundial 2023 sigue con vida o si protagoniza una de las eliminaciones más sorpresivas en la historia del torneo.