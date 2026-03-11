LAFC anuncia oficialmente a Carlos Vela como inversionista del equipo 

Apenas unos días después de que surgió el rumor, Los Angeles Football Club (LAFC) anunció oficialmente que su figura histórica, el mexicano Carlos Vela, se ha unido al grupo de propietarios de la institución.

Los rumores empezaron la semana pasada cuando se señaló que sería inversionista minoritario. Ahora, el equipo confirmó el siguiente paso y lo presentarán en su nueva faceta en una conferencia de prensa el sábado 14 de marzo en el BMO Stadium. La integración del exdelantero al grupo de dueños refleja la estrategia del LAFC de apostar por la continuidad y el liderazgo de quienes definieron la identidad del equipo desde su fundación.

"LAFC es mi hogar"

“El LAFC siempre ha sido más que un club para mí: es mi hogar”, afirmó Carlos Vela en el comunicado de prensa emitido por el equipo. “Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo en serio. Estoy emocionado de seguir apoyando al club, a nuestros jugadores y a nuestros aficionados”.

Aunque el comunicado no especifica el total del porcentaje que adquirió, en días previos se señaló que podría tratarse del seis por ciento del equipo.

Vela hizo historia al convertirse en el primer jugador en la existencia de la franquicia al firmar como Jugador Designado en agosto de 2017. Durante seis temporadas, se estableció como el líder histórico del equipo en partidos disputados (152), goles (78) y asistencias (42). Su campaña de 2019, donde fue nombrado MVP de la MLS tras imponer un récord de 34 goles, que hasta el día de hoy es considerada una de las mejores actuaciones en la historia.

Bennett Rosenthal, propietario gerente principal del LAFC, destacó que Vela personifica la mentalidad de excelencia del club. “Desde que llegó, ayudó a definir el estándar 'Black & Gold' y a elevar a nuestra organización a un escenario global”, señaló.

Bajo el liderazgo de Vela, el LAFC conquistó la MLS Cup en 2022 y dos Supporters’ Shields (2019 y 2022).