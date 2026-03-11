Frente común contra FIFA: Congresistas exigen bajar precios y financiar sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 se enfrenta a un nuevo reto luego de que 70 congresistas estadunidenses enviaron una carta el martes a la FIFA, con diversas solicitudes al organismo rector del futbol destacando la reducción de las entradas y también otorgar financiamiento a ciudades organizadoras, esto ante los costos que está trayendo para algunas sedes en los Estados Unidos.

"Todo el mundo está harto", declaró Kamlager-Dove a The Athletic en una entrevista telefónica. "Los aficionados con los que he hablado están furiosos. Los vendedores locales, dueños de restaurantes y negocios están irritados", exclamó el demócrata señalando que los alcaldes también han solicitado apoyo, al parecer sin recibir respuesta.

La situación se presenta unas semanas después de que se reveló que FIFA no ha logrado colocar la venta de todos los boletos y ha enviado correos de segunda oportunidad para los aficionados, esto a pesar de la alta demanda por inscribirse al registro que no se ha materializado en la venta total de las entradas por los precios del Mundial más caro de la historia para los aficionados.

Un esfuerzo demócrata contra la FIFA

Según informa The New York Times, la petición a la FIFA ha sido organizada por el demócrata de California Sydney Kamlager-Dove y es una respuesta ante las complicaciones que están enfrentando ciudades para mantener los costos que requiere no solo albergar partido en los estadios, sino en los Festivales de Fanáticos.

Por ejemplo, la junta directiva de Foxborough exige 7.8 millones de dólares para cubrir gastos de seguridad, incluyendo policías y bomberos con fecha límite del 17 de marzo para la decisión definitiva. La situación parecía tener una salida con el respaldo de Bob Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de aportar recursos.

Sin embargo, Bill Yukna, presidente de la junta, señaló que no hay ningún acuerdo y las condiciones ofrecidas no serían suficientes para atender las demandas de seguridad en los partidos.

En Nueva York se decidió la cancelación de los Fan Fest ante un cambio político creando minifestivales para las comunidades, lo que ha obligado a un reembolso de boletos.

La carta enviada por Kamlager-Dove incluye firmas de los representantes de Los Ángeles, Bahía de San Francisco, Nueva York/Nueva Jersey, Miami, Seattle, Filadelfia, Houston, Boston, Dallas, Atlanta y Kansas City, todas ellas ciudades con partidos para el Mundial 2026.

Dentro de las peticiones está un mayor reparto de gastos entre el organismo rector del futbol y los organizadores. FIFA espera recaudar más de $11,000 millones en ingresos, contra aproximadamente $4,000 millones en gastos.

Un portavoz de la FIFA declaró que han recibido la petición y se encuentran analizándola.