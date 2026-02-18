Fraude contra la CFE

La Fiscalía General de la República (FGR) habría identificado un esquema de fraude fiscal en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, habría vinculado al despacho Solís Cámara y Cía, en la presunta ingeniería contable realizada por el asesor financiero Pedro Solís Cámara Jiménez Canet. Dicho despacho habría entrado “en el radar” de las autoridades por su posible participación en estrategias irregulares relacionadas con una investigación por daño patrimonial en contra de dicha empresa pública superior a los mil millones de pesos, atribuido a Powergreen Technologies en perjuicio de la CFE.

El origen del asunto se ubica en la adjudicación de contratos, presuntamente simulados, para la adquisición de equipos de eficiencia energética (optimizadores de tensión) que según auditorías de la propia empresa estatal, no habrían operado o sido entregados en su totalidad. La “línea de investigación” apunta a que el Contrato de Suministro de Equipos No. 700490362, del 4 de diciembre de 2017, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Powergreen, pudo haber sido simulado.

Las pesquisas también señalan a los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, directivos de Fibra Uno y E-Group Holding S. A. de C. V., así como a Teófilo Zaga Tawil, quienes habrían sido socios en Powergreen al momento de la firma de los contratos. En ese contexto, la FGR habría rastreado movimientos financieros asociados a los investigados. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información bancaria completa desde 2015, incluyendo cuentas, contratos y transferencias internacionales.

Derivado de estos hallazgos, las autoridades habrían ampliado la investigación tras detectar posibles esquemas de triangulación de recursos hacia el extranjero y eventuales mecanismos de lavado de dinero, en los que presuntamente habría participado Pedro Solís Cámara en favor de Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding S. A. de C. V., Teófilo Zaga Tawil y Powergreen Technologies. Por ahora, la Fiscalía General de la República mantiene seguimiento de las operaciones financieras relacionadas con el caso y se prevé que en las próximas se den a conocer nuevos hallazgos. También se investigan posibles actividades vinculadas con facturación irregular, así como eventuales vínculos con políticos de alto perfil.

PROBLEMAS EN EL PT

Nos comentan que en el Partido del Trabajo en Jalisco los escándalos no paran. Luego de que se supo que ese partido ha postulado a personas con antecedentes penales, como fue el caso de un diputado local quien fue acusado de delincuencia organizada, ahora nos informan que su presidente estatal, José Luis Sánchez González —también diputado federal— estaría en el centro de un nuevo señalamiento. Resulta que por conducto de Brenda Carrera, hoy diputada local por el PVEM, se habría ofrecido a un empresario un terreno en venta por 75 millones de pesos, de los cuales se entregaron 5 millones como “amarre”. Según esta versión, cuando llegó el momento de escriturar, el empresario descubrió que el predio no estaba a nombre de Sánchez González ni que éste contaba con facultades legales para disponer de él. Al momento de exigir la devolución del anticipo la respuesta fue que el dinero y se había gastado y que, incluso, se habría repartido entre la propia Brenda Carrera y Sergio Martín, actual diputado del PT, quien por cierto ya había sido “balconeado” por su gusto por relojes de “alta gama”. Nos señalan que, de confirmarse estos hechos, no sólo podrían configurarse conductas de carácter penal, sino que confirmaría que las siglas del PT, lejos de operar como partido político, funcionarían más bien como un cártel criminal.