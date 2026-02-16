Chivas enciende la alerta: ruido desde Argentina vuelve a inquietar en pleno arranque perfecto

Chivas ha ganado sus primeros seis partidos del torneo, acaba de derrotar al América en el Clásico Nacional y nada debería inquietar a la afición rojiblanca. El equipo vive un arranque perfecto, sólido, convincente. Pero desde Argentina comenzó un ruido que inevitablemente los pone en alerta.

En medio del mejor inicio del Rebaño Sagrado en años recientes, el nombre de Gabriel Milito empezó a circular con fuerza en el entorno de Independiente de Avellaneda. No como entrenador en lo inmediato, sino como una figura capaz de encabezar un proyecto institucional, devolver identidad y reconstruir al llamado Rey de Copas.

No existe oferta formal, ni acercamiento directo, ni negociación abierta. Pero en Guadalajara la memoria reciente provoca que cualquier eco argentino se escuche más fuerte de lo normal.

La conversación nació en redes sociales, donde aficionados de Independiente impulsaron la idea de que Milito podría regresar “a casa” para liderar una reconstrucción profunda. Algunos lo visualizan como presidente, otros como manager, otros como eventual DT. El argumento común es que representa pertenencia, liderazgo y una esencia que el club siente perdida.

Para Chivas, el contexto no es menor. El equipo atraviesa un momento deportivo impecable, con pleno de victorias, autoridad en la cancha y conexión evidente entre cuerpo técnico y plantel. Milito ha logrado orden táctico, estabilidad emocional y una identidad clara de juego. El proyecto luce firme.

Y justamente por eso el escenario recuerda inevitablemente lo ocurrido con Fernando Gago.

Gago también vivía un buen presente cuando decidió aceptar la propuesta de Boca Juniors en pleno torneo. La salida fue repentina, polémica y dejó a la directiva obligada a reaccionar contra reloj. Aquella experiencia dejó una lección: en el futbol moderno, el mejor momento de un entrenador es también cuando más atractivo resulta para otros proyectos.

Milito fue categórico en su presentación. Aseguró que está en Guadalajara para cumplir su contrato y que no escuchará a ningún club mientras esté en Chivas. El mensaje fue claro, contundente y tranquilizador. Pero cuando un club histórico argentino entra en crisis y busca símbolos, las declaraciones suelen enfrentarse a escenarios cambiantes.

Hoy solo hay ruido mediático. Nada más. Pero en Verde Valle aprendieron que cuando el llamado viene desde Argentina, nunca se ignora del todo.