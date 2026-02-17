Jesse Jackson, el quarterback de la lucha por los derechos civiles

Con la muerte del reverendo Jesse Jackson, a los 84 años, la política de Estados Unidos perdió un ícono, pero décadas atrás el futbol americano perdió a un quarterback. Y a un pelotero. Para entender las pretensiones deportivas de Jesse Jackson, hay que viajar a 1959.

Todo ocurrió en Greenville, cuya población tiene su historia de racismo estructural, con incidentes bien documentados. El centro de la ciudad fue escenario del activismo y las marchas masivas, incluyendo una en protesta por el trato racista hacia el ídolo de beisbol Jackie Robinson, por ese entonces ya retirado.

El caso es que Jesse Jackson rechazó un contrato que le ofrecían los White Sox de Chicago, porque estaba seguro de que su destino sería en los emparrillados. Sin embargo, en la Universidad de Illinois aprendió una lección amarga. Los prejuicios raciales de la época le cerraron el paso a la posición de quarterback.

Lejos de rendirse, se cambió a la Universidad A&T de Carolina del Norte donde lideró la ofensiva y, acaso sin saberlo, forjó el carácter de quien se convertiría en el sucesor de Martin Luther King. Para Jackson, el deporte es metáfora de la democracia. Solía decir que "el campo de juego es parejo, porque las reglas son públicas y los árbitros son justos".

Sin embargo, su tragedia personal, y así lo contó varias veces, fue descubrir que, fuera de las líneas de cal, el sistema seguía amañado. Después, su figura como agente de cambio político y social le rindió frutos, pero nunca descuidó el estatus de los avances que promovía. En 1984, fue inducido al Salón de la Fama del Deporte de su casa de estudios

Una lucha continua

Durante décadas, la voz del reverendo Jackson resonó en los despachos de la NFL y las Grandes Ligas, exigiendo que sus hermanos de raza negra, además de decididos protagonistas en las canchas, también tomaran las decisiones en los despachos.

Jesse Jackson fue aficionado de los Bears de Chicago. X: @ChicagoBears

Cuando el quarterback de los 49ers de san Francisco Colin Kaepernick puso una rodilla en tierra en 2016 para protestar contra la brutalidad policial, Jackson no lo vio como una falta de respeto sino como una muestra de que el trabajo por desterrar los prejuicios raciales estaba lejos de concluir.

"Es un luchador por la libertad", defendió Jackson a Kaepernick, al tiempo de citar al deporte como el escenario más honesto para exponer las heridas de una nación. Hoy, con su partida, su legado permanece en cada atleta que levanta la voz.

La NFL lamentó su fallecimiento

Desde su oficina de la NFL, el comisionado Roger Goodell recordó el impacto del reverendo Jackson en la liga y en la sociedad.

Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Jesse Jackson, uno de los líderes de derechos civiles más distinguidos de Estados Unidos. El reverendo Jackson luchó por la igualdad y desafió el statu quo para ayudar a construir una nación más fuerte", declaró el comisionado Goodell.

Como mariscal de campo de North Carolina A&T y fiel aficionado de los Bears de Chicago, el reverendo Jackson también comprendió el poder del futbol americano para unir a las personas y generar cambios significativos. La NFL extiende sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a las personas a quienes inspiró".

Jesse Jackson, amigo y cómplice de Shaquille O'Neal. X: @RevJJackson

En otros foros, Jesse Jackson hizo una fuerte alianza con Shaquille O'Neal. Ambos colaboraron en múltiples iniciativas filantrópicas y sociales a lo largo de los años, siempre con el compromiso con el desarrollo de la juventud. En ese sentido, encabezaron actos para recaudar fondos que se destinaban a la educación.