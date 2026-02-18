Van Foreest se proyecta a la posición 20 del mundo

El neerlandés Jorden Van Foreest, de 26 años de edad, concluyó su brillante actuación en el match contra el prodigio turco GM Ediz Gurel, con score global de 9-3 en los que se marcó una diferencia de fuerza, experiencia, y esencialmente superioridad en el juego posicional. El atractivo choque individual finalizó con seis partidas, dos de ajedrez freestyle Fischer Random, al ritmo de quince minutos 1 ½ - ½; dos de blitz 5 minutos 1-1 (½, ½) y dos más de blitz de tres minutos (2-0). Los antagonistas principiaron con un duelo de seis partidas de ajedrez clásico en el hotel Green Park, en Ankara, Turquía. El resultado en clásico fue de 4 ½ - 1 ½ (1-0, 0-1, 1-0, ½, 1-0, 1-0); se jugó al ritmo de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida con un incremento de 30 segundos desde la primera jugada.

Este resultado repercutió bajo dos perspectivas individuales. A Van Foreest (2,705) lo proyectó en un salto de diez posiciones en el escalafón mundial FIDE. Aparecerá en marzo en el sitio 20 con 2,729.2 puntos Elo. Es la posición y Elo más alto en su distinguida carrera deportiva en la que figura un primer lugar en 2021 en el Tata Steel y un cuarto sitio en 2020. Expliquemos: su fuerza y estado de forma se elevó con su notable actuación en el 88 Festival Tata Steel de Wijk aan Zee, que concluyó el 1 de febrero. En la clasificación de este mes la FIDE no incluyó los 14 puntos que ganó. En el Tata Steel fortaleció el fogueo ante 13 jugadores de la elite. Recordemos brevemente que Van Foreest (3+,=9,-1) ocupó del cuarto lugar con victorias ante Anish Giri, Chitambaram Aravindy y el alemán Vincent Keymer, cuarto lugar del planeta. Tras vencer a este hilvanó cuatro empates ante Sindárov, Abdusattórov, Erigaisi y Praggnanandha. Igualó con D. Gukesh en la R-2. Sólo perdió una partida ante el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus.

El resultado adverso para Gurel, segundo clasificado en el ranking nacional de Turquía con 2,645, después de Yagiz Kaan, representa acaso una experiencia que le acicateará el espíritu de lucha y a redoblar esfuerzo en el estudio y objetivo de alcanzar el difícil muro de los 2,700 puntos Elo. Es una invitación a re-direccionar su preparación en el juego posicional a trazar e imaginar planes más profundos, a valorarlos con mayor precisión y a trazar el plan para alcanzarlos.

En su alto nivel se reflejó su falta de experiencia. En marzo de 2025 alcanzó su tercera norma y el título vitalicio de Gran Maestro en el Festival de Praga, donde ocupó el primer lugar. Y en septiembre en el Grand Swiss de Samarcanda, a sus 16 años, le encajó una derrota al monarca Dommaraju Gukesh.

El antecedente del match se encuentra en las tablas, en 56 lances de una defensa Petroff, que alcanzó Ediz Gurel ante Van Foreest en el Festival Mundial de Orosei, isla de Cerdeña, celebrado en abril y mayo de 2024 con la presencia de ajedrecistas de 24 países. Van Foreest finalizó en cuarto lugar con 7 puntos y Gurel en octavo con 6 ½. Eligió un fuerte adversario para probarse en fuerza y conocimientos. Las derrotas dejan la mayoría de las veces más enseñanza que las victorias. La primera lección es investigar y responder al ¡por qué?

Estímulos económicos de FIDE. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) destina este año 37,000 euros que serán distribuidos en 17 veteranos en reconocimiento a su contribución al juego de ajedrez. FIDE publica una semblanza de los ajedrecistas entre los que aparecen los grandes maestros Leonid Yudasin, Florin Gheorghiu y la rusa estadounidense Irina Levitina y el MF Danilo Buela Valdespino, de Cuba.

Desde que el programa se creó hace 12 años el organismo ha destinado poco más de 500,000 euros entre los jugadores veteranos acompañado con un perfil de sus trayectorias.

En la siguiente partida de blitz que se jugó al ritmo de tres minutos aún con el score altamente favorable Jorden Van Foreest mantuvo en el punto más alto la ambición de triunfo.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705.

Negras: Ediz Gurel, Turquía, 2,645.

Apertura Inglesa, V. Cuatro Caballos, A28.

R–11, Blitz, Match individual, Ankara, Turquía, 17–02-2026.

1.c4 Cf6 2.Cc3 e5 3.Cf3 Cc6 4.e3 Ab4 5.Dc2 Axc3 6.Dxc3 d6 7.d4 De7 8.Ae2 0–0 9.0–0 Af5 10.b4 Ag4 11.d5 e4 12.dxc6 exf3 13.Axf3 Axf3 14.gxf3 bxc6 15.Ab2 De6 16.Rh1 Ce8 17.Tg1 f6 18.Tg4 Tf7 19.Tag1 a5 20.bxa5 Df5 21.Tf4 Dxa5 22.Dc2 Dh5 23.a3 d5 24.Tf5 Dh4 25.cxd5 cxd5 26.Dc6 Tb8 27.Ad4 Cd6 28.Tf4 Dxf2 29.Dxd5 Rh8 30.Tfg4 Tbf8 31.T4g3 Dc2 32.T3g2 Df5 33.Dxf5 Cxf5 34.Ac5 Te8 35.e4 Ch4 36.Tf2 Td7 37.Te1 Td3 38.f4 h5 39.Tff1 Rh7 40.e5 fxe5 41.Txe5 Ted8?+- 42.Txh5+ 1–0.