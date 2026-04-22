El Chelsea le da las gracias al técnico Liam Rosenior

El Chelsea decidió darle las gracias al técnico Liam Rosenior, luego de la mala racha que tiene el club, donde perdió siete de sus ocho últimos partidos. El cese se da a menos de cuatro meses después de su contratación hasta 2032.

“Desde su nombramiento a lo largo de la temporada, Liam ha demostrado una integridad y profesionalidad irreprochables. El club no ha tomado esta decisión a la ligera, los resultados y el rendimiento reciente han caído por debajo de lo requerido, cuando todavía nos jugamos mucho esta temporada”, indicó el Chelsea.

El técnico Liam Rosenior sucedió en el cargo al italiano Enzo Maresca en enero Reuters

El técnico Liam Rosenior sucedió en el cargo al italiano Enzo Maresca en enero. Dirigió 23 partidos al Chelsea, donde encajó resultados negativos en la Premier League, además de ser eliminado en la Copa de la Liga inglesa y en la Champions League.

Calum McFarlane será el técnico interino del Chelsea en lo que resta de la temporada de la Premier League.

“Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para Europa y avanzar en la FA Cup. Mientras el club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo”, señaló el club.

El adiós de Liam Rosenior se da un día después de la goleada que le propinó el Brighton por 3-0 en la Premier League, lo que significó su quinta derrota consecutiva sin marcar un gol en liga.

El Chelsea es séptimo de la Premier League con 48 puntos, mismos que tiene el Brentford.