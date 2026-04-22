Exárbitros coinciden que sí era penal para el América

El polémico penal que marcó el central César Arturo Ramos al América, que a la postre significó el triunfo de los dirigidos por André Jardine sobre el León en la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, fue respaldado por los exárbitros Eduardo Brizio y Fernando ‘Cantante’ Guerrero.

“Es muy importante saber la posición que lleva la mano para ver si es sancionable o no. El jugador del América tiene las manos sobre el de León, pero pienso que es una referencia de marca, no le impidió el salto en ningún momento ni se recargó para poder rematar. El problema es que lleva la mano (extendida) y le pega. La mano es clarísima, irrefutable. Un defensor no debe llevar la mano (extendida), si la lleva y brinca, le pega el balón en la mano, hay un altísimo riesgo de que le marquen penal”, consideró Eduardo Brizio Carter.

César Arturo Ramos marcó una mano en el área de Ismael Díaz de León Mexsport

Cuando el partido entre León y América estaba 2-2, César Arturo Ramos fue llamado por el VAR para revisar una posible mano de Ismael Díaz de León, cuando intentó despejar el balón ante la presión de Rodrigo Dourado.

“El VAR le pide a César Ramos detener el juego por un potencial penal por mano de parte del jugador del León. Mano que amplía el volumen de su cuerpo y bloquea el balón. NO HAY FALTA DE DOURADO, él salta antes que el defensor. Bien el VAR”, publicó ‘El Cantante’ en la red social ‘X’.

Minutos después, Alejandro Zendejas fue el encargado de cobrar la pena máxima, engañando al portero Oscar García, quien se aventó hacia su costado izquierdo.

Con ese gol, América sentenció el partido 2-3, con lo que llegó a 25 puntos y estar en el sexto lugar general. Las Águilas cerrarán la Fase Regular recibiendo al Atlas, otro equipo que busca entrar a la Liguilla.