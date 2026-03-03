"Un honor hacer historia": El mensaje de "Checo" Pérez ante su debut con Cadillac

El Gran Premio de Australia 2026 no es una carrera más en el calendario de la Fórmula 1; representa el nacimiento de Cadillac tras varios meses de trabajo y tras un año sabático, el regreso de Sergio “Checo” Pérez bajo el estandarte del equipo estadunidense.

El piloto tapatío, quien junto a su compañero Valtteri Bottas aporta una experiencia combinada de 526 Grandes Premios, no ocultó su entusiasmo ante la carrera en Australia donde iniciará la temporada este fin de semana y, con ello, el arranque de un contrato de dos años con Cadillac.

“Es un honor estar en Australia este fin de semana, haciendo historia con el Cadillac Formula 1 Team. Ser parte de este increíble y flamante equipo ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera hasta ahora”, expresó “Checo” Pérez en un comunicado de prensa.

Cadillac llega a la primera carrera después de un 2025 de desarrollo, pero también después de tres semanas de entrenamientos donde han tenido que solucionar problemas. Si bien las expectativas son conservadoras, para Pérez es importante reconocer el trabajo realizado por todo el personal en una labor que ha requerido de varias horas extras.

“El ambiente en el equipo es positivo y estamos progresando juntos. Deberíamos estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. No puedo esperar para salir a la pista”, afirmó Checo Pérez.

Cadillac: Un proyecto forjado en tiempo récord

El debut de Cadillac ocurre apenas casi un año después de recibir la aprobación final para convertirse en el equipo número 11 de la parrilla. Bajo la estructura de General Motors y en alianza con TWG Motorsports, la escudería ha levantado tres sedes operativas en tiempo récord: Indianápolis, Charlotte y Silverstone.

Dan Towriss, CEO de Cadillac F1 Team Holdings, calificó el momento como histórico: "Este auto representa miles de horas de trabajo incansable... En la Fórmula 1, nada se regala. Todo se gana. Este fin de semana es solo el comienzo”, expresó el directivo quien espera ver los primeros resultados el domingo luego de varios meses de trabajo, una lucha por intentar llevar a la marca a la lucha que, sabe, apenas empieza.