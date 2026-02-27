¿Cómo se llama el auto de Checo Pérez? Cadillac revela el nombre del chasis para la F1 2026

Cadillac presentó la decoración de su Fórmula 1 al mundo en el pasado Super Bowl a inicios de febrero, pero en ese momento no dieron a conocer el nombre que el coche llevaría; de hecho, realizaron las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin sin bautizar el monoplaza con el que correrá Sergio “Checo” Pérez, pero ahora esa duda se ha terminado.

Cadillac anunció este viernes, justo una semana antes del arranque de la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia, el nombre oficial del chasis con el que Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 tras un año de ausencia.

¿Cómo se llamará el primer coche de Cadillac en F1 que manejará Checo Pérez?

El primer chasis de Cadillac y con el que Sergio Pérez debutará en Australia con el equipo americano llevará la designación MAC-26. Las siglas tienen un significado especial: Mario Andretti Cadillac 26.

Este nombre no es una elección al azar; es un homenaje directo a Mario Andretti, campeón mundial de Fórmula 1 en 1978 y figura fundamental en la formación y ambición competitiva del equipo. El anuncio llega en un momento perfecto, justo en la víspera del cumpleaños número 86 de la leyenda del automovilismo, este 28 de febrero.

"Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la creencia de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario", afirmó Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team Holdings.

Pocos recuerdan que el proyecto de Cadillac para F1 nació del equipo Andretti Autosports, la escudería de IndyCar y otras series fundada por Mario y Michael Andretti. Sin embargo, Michael decidió dejar el proyecto y vender sus acciones a Dan Towriss, quien junto con Mario Andretti siguió el proyecto pero, ahora, totalmente bajo el estandarte de General Motors como un equipo de fábrica.

Por su parte, Mario Andretti dijo: “El automovilismo ha sido la alegría de mi vida. Es el máximo cumplido que Cadillac Formula 1 Team vea esos años como significativos y dignos de ser registrados con este honor. Valoro la oportunidad que esto me brinda de tener un vínculo duradero con la F1”.