¿Cómo le va a 'Checo' Pérez en el GP de Australia? Sus números y el regreso a la F1

El rugido de los motores regresa y con él, la esperanza de ver a un referente mexicano en lo más alto. Sergio 'Checo' Pérez encara una nueva etapa en la Fórmula 1 con la escudería Cadillac, tras una pausa necesaria fuera de las pistas. El destino quiso que su regreso oficial ocurra en el Gran Premio de Australia, el mismo escenario donde el tapatío inició su aventura en el Gran Circo allá por el 2011.

El auto Cadillac de 'Checo' Pérez en la pruebas de pretemporada. REUTERS

A lo largo de su trayectoria, el Circuito de Albert Park le entregó momentos de gloria, pero también tragos amargos que forjaron su carácter. Con 11 participaciones en su registro, el mexicano llega a esta temporada 2026 con sed de revancha y mucha historia detrás.

DEL AMARGO DEBUT DE 'CHECO' PÉREZ A LA MADUREZ CON FORCE INDIA

La relación entre 'Checo' Pérez y Australia comenzó con una montaña rusa de emociones. En 2011, a bordo de un Sauber, el mexicano deslumbró al mundo al terminar en séptimo sitio, pero una irregularidad técnica en el alerón trasero provocó su descalificación inmediata. Un año después, en 2012, regresó con el mismo equipo para sacarse la espina y logró un valioso 8º lugar.

'Checo' Pérez en el auto de Cadillac junto a Valtteri Bottas. REUTERS

Tras un paso complicado por McLaren en 2013, donde apenas alcanzó la posición 11, el tapatío encontró estabilidad en Force India. Durante su estancia en esta escudería, el piloto mexicano demostró su capacidad para gestionar neumáticos y rescatar puntos en situaciones difíciles. En las temporadas 2014 y 2015 ligó dos décimos lugares consecutivos, mientras que en 2017 consiguió su mejor registro con ese equipo al cruzar la meta en la séptima posición. Incluso en 2019, bajo el nombre de Racing Point, peleó palmo a palmo en la zona media de la tabla.

LA GLORIA CON RED BULL Y EL NUEVO DESAFÍO DE 'CHECO' PÉREZ EN CADILLAC

El punto máximo de su carrera en tierras australianas llegó con la vestimenta de Red Bull. Después de que la pandemia del covid-19 impidió que se corriera el Gran Premio en 2020 y 2021, 'Checo' Pérez volvió con todo en 2022. Aquella tarde, el mexicano dio una cátedra de manejo y subió al podio en el 2º lugar, su mejor resultado histórico en Melbourne hasta la fecha.

Los resultados de 'Checo' Pérez en el GP de Australia. Foto: Redes Sociales

En las campañas de 2023 y 2024, el piloto mantuvo la consistencia al finalizar en el 5º puesto en ambas ocasiones, consolidándose como uno de los pilotos más sólidos de la parrilla. Sin embargo, la historia hoy dicta un rumbo diferente. Al separarse de Max Verstappen, 'Checo' Pérez ya no carga con la presión de proteger a un compañero y se enfoca totalmente en su desempeño con Cadillac.

Junto a Valtteri Bottas, el mexicano busca superar aquel segundo lugar del 2022 y darle a su nueva escudería un debut soñado, aunque al tratarse de un equipo de reciente creación y de estrenarse un nuevo reglamento técnico, la victoria luce prácticamente imposible de lograr. El tapatío sabe que en Australia empezó todo y, en este 2026, planea que sea el inicio de su mejor versión en la Fórmula 1.