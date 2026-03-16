'Checo' Pérez se burla de la F1 al estilo Mario Kart en el GP de China con Cadillac

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 no deja de sorprender, y no solo por lo que pasa en la pista con el equipo Cadillac, sino por el ingenio de los aficionados en las redes sociales. Tras el reciente Gran Premio de China, celebrado el pasado fin de semana en el Circuito de Shanghái, un video viral transformó la carrera real en una emocionante y caótica partida del popular videojuego Mario Kart. Lo más increíble fue que el propio piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, se tomó muy en serio la comparación con un comentario por radio que desató las risas en el garage de Cadillac.

Mientras ‘Checo’ Pérez rodaba en la decimoquinto lugar de la parrilla durante los giros finales de la competencia, la frustración por la falta de ritmo lo llevó a realizar una genial analogía. Haciendo alusión directa a los elementos que otorgan energía y velocidad instantánea a los personajes del juego de Nintendo, el tapatío soltó una frase épica por la radio.

Necesito un champiñón ahora jajaja. Desaparecieron los champiñones, no sé qué pasó”, comentó ‘Checo’ Pérez, un audio que rápidamente se viralizó y que, de alguna manera, encapsuló la locura de lo que se vivió en la pista china.

CAPARAZONES, BANANAS Y EL MEDIO TROMPO DE 'CHECO' CON BOTTAS

Aunque las palabras de ‘Checo’ Pérez se tomaron con mucho humor, el verdadero fenómeno en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) fue el video que editó un fan. El clip incluyó la introducción clásica de una carrera de Mario Kart aplicada al GP de China, mostrando los diversos accidentes y toques ocurridos durante el fin de semana como si fueran causados por las famosas trampas del juego.

'Checo' Pérez pidiendo un champiñón de Mario Kart. Foto: Redes Sociales

Los caparazones de tortuga volaron virtualmente, las cáscaras de banana aparecieron en las zonas de frenado y diversas bombas estallaron cerca de los monoplazas. Entre estas curiosas situaciones, el momento cumbre fue la recreación del toque real que sufrieron los compañeros del equipo Cadillac. El video editó el instante en el que el mexicano hizo un medio trompo tras tocarse con Valtteri Bottas, como si un ítem del juego lo hubiera impactado.

El clip culminó con el piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) cruzando la línea de meta con la célebre música de victoria del videojuego, tal como sucedió con una edición similar realizada para el Gran Premio de Australia, donde su compañero George Russell salió vencedor.

EL ORIGEN DE LA COMPARACIÓN: DE VERSTAPPEN A LECLERC

Vale la pena mencionar que las comparaciones virales entre la Fórmula 1 y el videojuego Mario Kart no son nuevas. De hecho, surgieron a raíz de un comentario muy crítico realizado por el tricampeón del mundo, Max Verstappen. El piloto neerlandés criticó duramente el actual reglamento técnico del "Gran Circo", realizando dicha analogía con el título de Nintendo para describir la facilidad de rebasar en ciertas zonas o la artificialidad de algunas penalizaciones.

A partir de esa comparación de Max Verstappen, otros pilotos tomaron el tema con humor e incluso usaron elementos de Mario Kart en sus monoplazas o cascos. El ejemplo más claro fue la decoración inspirada en el juego que usó Charles Leclerc en su Ferrari. Sin embargo, lo más llamativo y lo que realmente genera tráfico masivo en Discover son justamente estos videos hechos por los fans, como si cada gran premio se tratara de una divertida y caótica carrera virtual, especialmente cuando pilotos de la talla de ‘Checo’ Pérez se suman a la broma.