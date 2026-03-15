Antonelli gana en China su primera carrera en F1; "Checo" Pérez finaliza en la posición 15

Si alguien tenía una duda que los coches del equipo Mercedes eran los favoritos para pelear por el campeonato de constructores y de pilotos en la Fórmula 1 2026, China dejó en claro que la situación, al menos en las primeras carreras, no cambiará, esto luego de que el italiano Andrea Kimi Antonelli logró su primer victoria en el Gran Circo, mientras Sergio “Checo” Pérez logró finalizar por segunda vez una competencia con Cadillac.

Antonelli solo tuvo un ligero enfrentamiento con el Ferrari de Lewis Hamilton al inicio de la competencia, pero una vez que el Mercedes entró en ritmo ya no hubo quien lo detuviera para ascender a lo más alto del podio por primera ocasión en la F1. Detrás de él se ubicó George Russell, quien en esta ocasión se vio superado en la arrancada por Hamilton y Charles Leclerc antes de recuperarse.

La victoria de Antonelli fue la primera para un italiano en la Fórmula 1 desde la que consiguió Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Malasia 2006 cuando corría para la firma Renault.

La tercera posición del podio fue para el siete veces campeón del mundo, lo que significó el segundo top tres de la temporada de la casa italiano después de lo sucedido en Australia donde fue el turno de Charles Leclerc.

Los fallos técnicos fueron un gran problema en China. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri ni siquiera tomaron la arrancada por problemas en el sistema eléctrico. Max Verstappen se retiró de la carrera a menos de 10 giros de llegar a la conclusión. A ellos se sumaron los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso, el Audi de Gabriel Bortoleto y el Williams de Alex Albon.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de China?

Sergio Pérez finalizó por segunda ocasión una carrera con el equipo Cadillac, aunque en esta ocasión no resultó sencillo luego de un trompo consecuencia de un contacto con su compañero Valtteri Bottas en el arranque.

Por primera vez en el año ambos coches del equipo americano llegaron a la conclusión de la prueba con Bottas en el puesto 13 mientras que Pérez finalizó en el puesto 15.