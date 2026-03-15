El insólito gesto de Fernando Alonso a 'Checo' Pérez en pleno GP de China

El circo de la Fórmula 1 entregó un capítulo lleno de contrastes y momentos inolvidables este domingo 15 de marzo. Mientras el joven prodigio Kimi Antonelli celebró su primer triunfo histórico en la categoría reina al conquistar el Gran Premio de China, las miradas de los aficionados latinoamericanos se desviaron hacia una situación completamente inesperada. La pista asiática sirvió como escenario para un episodio que rápidamente dominó la conversación en redes sociales: el curioso e irónico intercambio en pleno asfalto entre el veterano Fernando Alonso y el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

Auto de Fernando Alonso delante del Cadillac de Valtteri Bottas. REUTERS

UN ASTON MARTIN DE PESADILLA Y EL SALUDO VIRAL A 'CHECO' PÉREZ

El inicio de esta temporada se transformó en un auténtico dolor de cabeza para la escudería Aston Martin. Durante esta segunda cita del campeonato mundial, los fantasmas mecánicos que persiguen al equipo se manifestaron con toda su fuerza. Las severas fallas en la unidad de potencia Honda y unas incontrolables vibraciones en el chasis destruyeron cualquier posibilidad de competir para Fernando Alonso. Justo cuando el monoplaza verde perdía velocidad de manera drástica y se arrastraba por la recta, apareció el Cadillac del conductor azteca para realizar el rebase reglamentario.

Lejos de explotar con declaraciones incendiarias por la radio del equipo, como ocurrió en el pasado, el bicampeón mundial optó por una reacción que dejó a todos boquiabiertos. En un acto de puro sarcasmo ante su desgracia mecánica, el español soltó el volante con una mano y le dedicó un saludo directo a 'Checo' Pérez justo en el instante en que el auto del tapatío le robaba la posición. Esta postal insólita reflejó la profunda disconformidad y la ironía de un competidor nato que se topó con un vehículo inmanejable.

ABANDONO OBLIGADO DE FERNANDO ALONSO Y EL COMPLICADO CIERRE DE 'CHECO' PÉREZ

El desastre de la escudería británica se consumó de forma absoluta. Previo al retiro del piloto español, su compañero Lance Stroll también quedó fuera de combate por problemas de motor, un incidente que forzó el ingreso del Safety Car y neutralizó las acciones en el circuito. Posteriormente, Fernando Alonso tomó la decisión final de guardar el coche en el garaje. En la zona de entrevistas, el asturiano detalló el calvario físico que experimentó: confesó que desde la vuelta 20 las vibraciones resultaron tan agresivas que dejó de sentir las manos y los pies. Continuar rodando detrás del auto de seguridad sin sensibilidad en sus extremidades carecía de sentido y representaba un peligro.

Auto Cadillac de 'Checo' Pérez en el GP de China. REUTERS

En la otra cara de la moneda, la jornada dominical tampoco le sonrió a Sergio 'Checo' Pérez. El representante de México vivió su propio calvario desde el arranque tras protagonizar un choque con Valtteri Bottas durante la primera vuelta de la competencia. Aunque demostró su pericia al mantener el monoplaza en la pista y llegar hasta la bandera a cuadros, su ritmo de carrera fue insuficiente para pelear por los puntos. El conductor del Cadillac finalizó en la posición número 15, ubicándose como el último piloto en cruzar la línea de meta en este accidentado y caótico fin de semana en el continente asiático.