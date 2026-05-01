César Montes sale lesionado hoy: preocupa a México y al Vasco Aguirre a semanas del Mundial 2026

La preocupación se apoderó del entorno de la Selección Mexicana este 1 de mayo. Durante el esperado duelo de la Premier League de Rusia entre el Lokomotiv y el Dynamo de Moscú, el central mexicano César Montes se vio obligado a abandonar el terreno de juego apenas al minuto 22, dejando una estampa de dolor que ha puesto a temblar a todo México.

A poco más de un mes para que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la columna vertebral de Javier "Vasco" Aguirre ha sufrido un golpe. Montes, quien ha sido pilar de la zaga tricolor, pidió el cambio de inmediato tras sentir un pinchazo que le impidió continuar.

El duelo de mexicanos que podría terminar en tragedia deportiva

Lo que debía ser una fiesta mexicana en territorio ruso, con la segunda titularidad consecutiva de Luis Chávez en el Dynamo, se transformó en una pesadilla. Mientras Chávez busca consolidar su lugar en la lista final del Mundial, la salida de Montes (sustituido por Gerzino Nyamsi) dejó un vacío no solo en la defensa de los "Ferroviarios", sino en los planes tácticos del estratega nacional.

México debuta en pocas semanas y Montes es, hoy por hoy, el uno de los defensas más confiable del esquema de Javier Aguirre.

Situación en la tabla

El Lokomotiv, que marcha en la tercera posición con 49 puntos, resiente la baja de su capitán defensivo en un momento crítico de la temporada. Por su parte, el Dynamo de Chávez intenta aprovechar la inercia para escalar desde el octavo puesto, aunque la preocupación por su compañero de selección es evidente.