Johan Vásquez respalda a Memo Ochoa: "La experiencia es vital en el Mundial 2026"

A menos de dos meses para que ruede el balón en la máxima justa, Johan Vásquez alzó la voz desde Italia para poner orden en el debate sobre el recambio generacional. El zaguero sonorense, quien vive un momento envidiable en la Serie A, dejó en claro que la Selección Mexicana necesita de sus figuras más curtidas para trascender. Para el defensor, la presencia de futbolistas con múltiples Copas del Mundo en la espalda no es un lastre, sino una ventaja competitiva necesaria para gestionar la presión.

Johan Vásquez jugando contra Portugal. Mexsport

Vásquez se consolidó como una pieza inamovible tanto en el Genoa como en el esquema de Javier Aguirre. Su crecimiento en el futbol europeo lo llevó incluso a portar el brazalete de capitán en el conjunto genovés, una responsabilidad que asumió con madurez desde su primer año. Esta experiencia en el 'Calcio' le brindó una perspectiva distinta sobre cómo se ganan los torneos cortos: con una mezcla perfecta de juventud impetuosa y veteranía probada.

LA UNIDAD COMO BANDERA ANTE EL RETO MUNDIALISTA

En una charla reciente, el defensor central profundizó sobre la importancia de contar con personajes como Guillermo Ochoa, quien busca hacer historia con su sexto certamen global. Johan explicó que, dentro del vestidor, el grupo se percibe como una familia donde cada rol es fundamental. Para el zaguero, los compañeros que ya vivieron cuatro o cinco mundiales aportan una calma que el debutante simplemente no posee.

Guillermo Ochoa sosteniendo el balón en el brazo derecho. Mexsport

"Todo suma y hay que ayudarnos entre nosotros", lanzó con seguridad el zaguero. El enfoque de Vásquez es simple: el éxito del Tricolor en el Mundial 2026 dependerá de la capacidad de los jugadores para gestionar sus emociones. En un torneo de eliminación directa, los nervios suelen traicionar a las piernas más jóvenes, y es ahí donde la voz de mando de los experimentados se vuelve el pilar que sostiene la estructura del equipo.

UN LÍDER QUE NO SE CONFORMA CON LO ALCANZADO

Más allá del análisis colectivo, el presente individual de Johan Vásquez ilusiona a todo México. El defensor reconoció que se encuentra en un estado físico óptimo y que los minutos acumulados en el Genoa lo mantienen con un ritmo de competencia altísimo. A pesar de ser ya un referente en Europa, el mexicano aseguró que siempre quiere más y que no planea detenerse ahora que tiene la cinta de capitán en una liga tan exigente.

Johan Vásquez con chamarra del Genoa. Foto de FB: Genoa CFC

La responsabilidad de liderar a su club en Italia le dio las herramientas necesarias para encarar lo que viene con la Selección Mexicana. Con un par de amistosos en puerta y el cierre de la temporada en el viejo continente, el central tiene la mira puesta en llegar a tope a la inauguración. Vásquez sabe que el camino no será sencillo, pero confía plenamente en que la unión entre la nueva guardia y la vieja escuela será la clave para que el conjunto azteca finalmente logre el paso definitivo en la Copa del Mundo.