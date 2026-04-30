Selección Mexicana: Le abren la puerta a los "olvidados" de Aguirre para el Mundial 2026
Duilio Davino aclara la polémica sobre la lista de seleccionados locales; nombres como Charly Rodríguez y Marcel Ruiz recuperan la esperanza de subirse al barco mundialista
La incertidumbre es, hoy por hoy, la sombra que persigue a la Selección Nacional de México. En un principio, el guion parecía escrito en piedra cuando se pensaba que los 12 futbolistas locales llamados a la concentración anticipada eran los únicos con el boleto timbrado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La premisa era clara y casi punitiva para los equipos de la Liga MX cuando se difundió que aquellos que no soltaran a sus figuras para este microciclo, no estarían bajo las órdenes de Javier Aguierre en junio.
Sin embargo, el ruido mediático y la ausencia de varios nombres con peso específico en el proceso actual obligaron a una matización necesaria. La enorme polémica generada por dejar fuera de este periodo de trabajo a elementos como Charly Rodríguez, Richard Ledezma, Marcel Ruiz o el propio Erick Sánchez, obligó a Duilio Davino, director de selecciones nacionales, a salir al paso y ofrecer una postura mucho más flexible que la interpretada originalmente.
El 1 de junio como fecha de sentencia
En un giro que devuelve el aliento a los llamados "olvidados", Davino aseguró que la lista presentada para los duelos ante Ghana, Australia y Serbia no constituye un grupo cerrado. La intención, según el directivo, es no cerrarse absolutamente a nada con tal de confeccionar el plantel más competitivo posible. Aunque admitió que quienes ya trabajan con Aguirre "llevan mano" por el tiempo de convivencia y el roce en los amistosos.
No estamos cerrados absolutamente a nada, la intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo. Falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva que es el 1 de junio; el 11 de mayo tenemos que dar la prelista a FIFA que es hasta máximo 55 jugadores y que al final Javier Aguirre tomará mano de esos para representar a México."
"Claro está que estos 20, al estar aquí con nosotros, trabajar desde antes con Javier Aguirre y afrontar estos partidos amistosos pues llevan mano por encima de todos", declaró Davino a El Heraldo.
La polémica no desaparece, cambia de forma. Lo que antes era una lista definitiva ahora es un terreno en disputa. Y en ese movimiento, los olvidados dejan de serlo por completo.