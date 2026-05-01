La MLS honra a Jorge Campos: lo llama leyenda

Jorge Campos sigue sumando reconocimientos por el legado que dejó en la cancha, no sólo en la portería sino como delantero. La Major League Soccer (MLS) honró al mexicano y lo catalogó como leyenda.

La MLS le dedicó una publicación en redes sociales bajo el título ‘Jorge Campos: único en su clase”, en el que recuerda sus facetas en la cancha. Tres videos acompañan el posteo, donde “El Brody” demuestra su buen juego aéreo y su salida con balón controlado, sorprendiendo a todos en la cancha cuando rebasó la media cancha para servir a un compañero, desatando la alegría en el banquillo.

En otro video, Jorge Campos hizo una fantasía como delantero para quitarse a dos defensores y mandar una asistencia.

“Portero, delantero, absoluta leyenda”, fue el título de la publicación en redes sociales.

Jorge Campos dejó un legado en la MLS. Con el LA Galaxy disputó las temporadas de 1996 (24 partidos) y 1997 (19 partidos), así como con Chicago Fire (9 partidos).

El originario de Acapulco, Guerrero, sumó 52 partidos en la MLS, 51 de ellos como titular, para un total de 4,612 minutos en la cancha.

LOS AFICIONADOS REACCIONARON A LA PUBLICACIÓN DE LA MLS

La publicación que realizó la MLS sumó más de 14 mil likes en Instagram, donde los aficionados también se hicieron presentes con buenos comentarios hacia Jorge Campos.

“El mejor del mundo”, “El mejor”, “Joya”, “Leyenda”, “The Best, Leyenda, ídolo”, “Tienes que ser lo suficientemente bueno para salirte de la portería e ir al área chica”, “Amo y SR, ídolo”, “El mejor de todos los tiempos sin dudas”, “Por esta razón, él puede usar traje con chanclas y lo que él quiera, la verdad”…