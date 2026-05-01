André Jardine niega favoritos en el América vs Pumas, pero se mira campeón

André Jardine llega al clásico sin complejos. El técnico del América descarta que los suyos o que los Pumas carguen con las etiquetas de favoritos, para la serie de cuartos de final del Clausura 2026.

“No hay favoritos en clásicos, favorito el que se preparó mejor, el que tenga la estrategia correcta, quien llega más inspirado y aprovecha los momentos decisivos, ése será el favorito.

“Es un juego de cuatro tiempos, nuevamente quien domina por más tiempos, logra el pase. Son dos tiempos, hay que tratar de ser mejores, todo el tiempo Pumas buscará tener sus momentos, pero es tratar de ser la mejor versión”, destacó Jardine en conferencia de prensa, en Coapa.

El estratega brasileño tampoco se quiere valer de su experiencia en Liguillas, que se traduce en un tricampeonato de Liga MX y cuatro finales seguidas.

“Entraremos en máximo nivel de concentración, intensidad. Diferente al partido vs Atlas que fue como hablé, siendo realista y tratando de recordar otros partidos cuando buscas cuidar de jugadores. La derrota fue dolida como cualquier otra cuando eres frío y analizas. El partido que viene ante Pumas estaremos en cuerpo y alma”.

De igual modo, André Jardine celebró por los jugadores disponibles, como Jonathan dos Santos, jugador clave en la recuperación de balones, al tiempo que se refirió a la baja de Israel Reyes por su llamado a la Selección Mexicana en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Jona sí entrenó, es buena noticia que ya esté disponible… Felices de ya contar con Henry Martín la importancia que tiene, es líder, es goleador, sensación que va a conseguir estar en el nivel que nos ayude por su experiencia y calidad. Lo de Isra lamentamos no tenerlo, pero felices por él, porque vive un gran momento en su carrera, que haga un gran Mundial porque es un profesional, merece las glorias del momento que está viviendo”.

Sobre el destape de Efraín Juárez y el liderato que le brindó a los Pumas en este semestre, André Jardine reconoció su labor y reiteró que la posición en la tabla prácticamente no pesa en la Liguilla.

“Empieza un torneo nuevo, hacernos directos en este aspecto te da confianza, la fase regular te da funcionamiento y puntos, pero entrar del uno al octavo lugar da lo mismo, pasa ahora quién será el mejor equipo y será el que tenga más chances de semifinales y en consecuencia está el título, tentarnos en ser el mejor del torneo entre los ocho. A Efra no lo conozco tanto, apenas felicitarle por su gran trabajo en este torneo, tiene muchos méritos, no es fácil sumar todos esos puntos, felicitarlo al personalmente cuando nos encontremos, estaremos en lados opuestos, dispuestos de hacer todo para llevar a nuestro equipo al frente”.

En su último enfrentamiento, los Pumas se impusieron en el Olímpico Universitario (Jornada12), por 1-0.

“A la inspiración verla en la cancha, no es algo que hagas clic y la encuentras en la dedicación y forma de competir en cada lance, ilusionados de dar otro título, el hambre está, hay que demostrarlas, ojalá estemos en el día inspirados, siempre nos acerca las victorias al estar inspirados”.