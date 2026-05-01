Saint-Maximin revive en Francia y explica su tropiezo en México

Allan Saint-Maximin ha vuelto a encontrarse en Francia, pero en México nunca logró ser ese jugador determinante que se esperaba. Y aunque podría sonar a pretexto, el propio atacante francés dejó claro que la altitud de la Ciudad de México fue un factor real que marcó su paso por la Liga MX.

Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura”.



“Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar... era algo que jamás había visto”.

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La diferencia no es menor. Pasar de las condiciones del futbol europeo a competir a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar representó un cambio drástico en lo físico, algo que impactó directamente en su rendimiento desde los primeros entrenamientos en Coapa.

Su llegada a las Águilas en el verano de 2025 fue uno de los fichajes más mediáticos recientes. Procedente del Fenerbahçe y con pasado en el Newcastle United, Saint-Maximin aterrizó como el jugador llamado a marcar diferencia en el esquema de André Jardine.

Pero ese impacto nunca llegó.

Con 16 partidos disputados entre liga y liguilla, el atacante firmó 3 goles y 2 asistencias, números que quedaron lejos de las expectativas generadas. Más allá de algunos destellos individuales, su rendimiento fue irregular, condicionado por lo físico y por una adaptación que nunca se completó.

El propio futbolista reconoció que no estaba en su mejor versión, pero también dejó entrever que el contexto en México fue determinante. La altitud, más que un detalle, terminó siendo un factor que alteró su desempeño y su continuidad.

Su ciclo con el América fue tan breve como mediático. Apenas seis meses después de su llegada, en febrero de 2026, se confirmó su salida rumbo al RC Lens, donde hoy muestra una cara distinta.

En retrospectiva, su paso por la Liga MX deja una lectura interesante: no todos los fichajes fallidos responden únicamente al nivel futbolístico. En el caso de Saint-Maximin, la altura de la Ciudad de México aparece como una variable real, incómoda, pero válida para explicar por qué nunca logró ser el jugador que hoy, en Francia, nuevamente ha vuelto a encontrarse.