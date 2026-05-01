México se mantuvo como una de las cartas fuertes en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, que se celebra en Pekín, China. Este viernes 1 de mayo de 2026, Kevin Berlín y Randal Williars consiguieron la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizada, con lo que México sumó tres preseas para estar en el segundo lugar del Medallero General.

México sólo está por debajo del país anfitrión, China, quien es líder del Medallero General con cuatro oros.

La segunda plata de México la logró el equipo mixto de 3 y 10 metros en la Súper Final de Clavados 2026 AFP

La primera medalla que consiguió México fue la que obtuvieron Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados varonil.

La segunda plata de México la logró el equipo mixto de 3 y 10 metros, que estuvo conformado por Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars.

ASÍ LUCE MÉXICO EN EL MEDALLERO DE LA SÚPER FINAL DE COPA DEL MUNDO DE CLAVADOS 2026

1. China – 4 oros / 0 platas / 0 bronces = 4 medallas en total.

2. México - 0 oros / 2 platas / 1 bronces = 3 medallas en total.

3. Australia - 0 oros / 1 platas / 2 bronces = 3 medallas en total.

4. Ucrania - 0 oros / 1 platas / 0 bronces = 1 medallas en total.

5. Reino Unido - 0 oros / 0 platas / 2 bronces = 2 medallas en total.